'Это удивительно!' Космический телескоп Hubble заметил 'яблочко' в далеком космосе

Космическому телескопу NASA Hubble удалось сделать невероятное изображение галактики, которая очень похожа на яблочко. Ведущий исследователь и докторант Йельского университета в Нью-Хейвене (США) Имад Паша назвал это открытие удивительным.

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После столкновения есть очень узкое окно, когда галактика, подобная этой, может иметь так много колец, пишет Space. Восемь рябей, которые зафиксировал телескоп в этой космической сцене, являются самыми большими когда-либо замеченными в любой галактике, а данные обсерватории В. М. Кека на Гавайях фактически подтвердили девятую.

Маленькая голубая карликовая галактика (видно на изображении в центре слева) пронизала массивное яблочко, официально названное LEDA 1313424, галактику, почти вдвое больше Млечного Пути.

Галактические столкновения происходят во Вселенной часто, но исследователи подчеркивают, что явление, когда одна галактика проходит непосредственно через центр другой, очень редки. Голубая карликовая галактика не только оставила после себя восемь "рябей", или колец, наполненных звездами, подобных тем, что образуются, когда камень разбивает поверхность воды, но также вызвала новые области звездообразования в LEDA 1313424. Это произошло, когда газ выбрасывался наружу во время прохождения галактики, смешиваясь с пылью, образуя новые звезды и освещая кольца.

"Я смотрел на наземный снимок, и когда увидел галактику с несколькими четкими кольцами, меня сразу потянуло к ней. Это удивительные ощущения", – рассказывает Имад Паша.

По словам певца исследования Питера ван Доккума, после столкновения есть очень узкое окно, когда галактика, подобная этой, может иметь так много колец.

Ранее астрономам удалось обнаружить максимум три кольца в подобных столкновениях. Команда также подозревает, что десятое кольцо могло когда-то существовать, но с тех пор исчезло за пределами обнаружения. Исследователи подсчитали, что кольцо может лежать втрое дальше, чем самое широкое кольцо, запечатленное на изображении Хаббла.

Ученые считают, что первые два кольца в яблочном глазу сформировались быстро и распространились по более широким кругам. Последующие кольца могли сформироваться более шахматным образом, поскольку пролет голубой карликовой галактики имел большее влияние на начальные кольца.

"Если бы мы смотрели на галактику напрямую, кольца выглядели бы круглыми, с кольцами, скученными в центре и постепенно удаленными друг от друга, чем дальше, тем больше", – пояснил Паша. Ученый добавил, что нужны еще дополнительные исследования, но уже ясно, что это открытие поможет улучшить моделирование. Они ожидают начала работы римского космического телескопа NASA "Nancy Grace", потому что, по их словам, интересные объекты будут обнаруживаться гораздо легче.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что телескопы Джеймса Уэбба и Хаббла объединились, чтобы разгадать "невозможную" тайну планеты.

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