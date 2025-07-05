Жила еще во времена динозавров: ученые нашли муху, зараженную грибком-зомби

Ученые обнаружили в 99-миллионном янтаре редкий образец мухи, зараженной грибком-зомби, который пронизывает тело насекомого и руководит его поведением перед смертью. Это одно из древнейших свидетельств грибкового паразитизма, существовавшего еще во времена динозавров.

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Об открытии сообщает CNN со ссылкой на исследователей. Докторант Института палеонтологии Университета Юньнань в Куньмине Юхуи Чжуан подчеркнул, что найденные в янтаре муха и зараженный муравей в коконе демонстрируют сложность древних экосистем, где грибковые паразиты активно "охотились" на насекомых.

Отмечается, что эти находки могут помочь установить, являются ли современные грибки-паразиты муравьев-тесляров их древними предками.

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