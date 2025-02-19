Женщины отдают на 40% больше денег, чем мужчины: что показал научный эксперимент 'Игра в диктатора'

Группа психологов и экономистов из Университета Хауме в Испании нашла доказательства того, что женщины более щедры, чем мужчины. В ходе анализа проводили эксперименты с добровольцами, которые играли "Игру в диктатора".

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Предыдущие исследования показали, что мужчины и женщины почти одинаковы по финансовой щедрости. Но команда экспертов отметила, что практически во всех подобных исследованиях участвовало небольшое количество участников-добровольцев, а они привлекли 1161 человека для большей объективности, пишет Phys.org.

Игра "Диктатор" – это разновидность игры-ультиматума, разработанной психологами, чтобы определить, действуют ли люди исключительно из собственных интересов, отмечают специалисты. Игрокам дают определенную сумму денег и спрашивают, хотят ли они поделиться частью или всеми ими с другим анонимным игроком, который полностью зависит от щедрости первого.

Для этого нового исследования исследователи проводили тот же эксперимент несколько раз – в 2020, 2022 и 2023 годах, где в общей сложности приняли участие 1161 игрок мужского и женского пола. Исследователи первому игроку давали 10 евро, а затем спрашивали, какой суммой он хотел бы поделиться со вторым игроком.

Подсчитав результаты, ученые с удивлением обнаружили, что женщины отдают на 40% больше денег, чем мужчины.

Исследователи также попросили каждого из игроков сначала заполнить личный профиль. Они обнаружили, что люди, которых оценивали как более открытые и более толерантные, скорее всего, давали больше. Они отметили, что женщины с более сильными навыками рассуждения чаще давали меньше, чем женщины с более слабыми.

Специалисты также признали, что щедрость измерялась в ограниченной среде игры среди незнакомых людей. Неизвестно, существуют ли такие гендерные различия там, где люди знают тех, кто может получать деньги, или когда другие могут наблюдать, чтобы оценить их.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые выяснили, действительно ли женщин привлекают "плохие парни".

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