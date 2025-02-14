Ученые выяснили, действительно ли женщин привлекают 'плохие парни'

Можно ли считать привлекательными манипулятивных, самовлюбленных или эгоистичных людей? Ученые провели исследование, цель которого была выяснить, имеют ли эти противоречивые черты какую-то реальную привлекательность при выборе партнера – или же их мнимое обаяние является лишь мифом.

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Как показали результаты, все зависит от того, какие отношения планирует женщина. То есть, как пишет Psy Post, женщины, которых привлекают мужчины с чертами "плохих парней", ищут краткосрочных партнеров, тогда как противоположные черты характера считаются наиболее привлекательными для долгосрочных партнеров.

До сих пор исследований, изучавших, как эти отрицательные черты влияют на выбор партнера и сексуальное поведение, было достаточно мало. Поэтому авторы последнего исследования Явор Драгостинов и Том Бут попытались изменить это. Они разработали набор виньеток, каждая из которых состояла из фотографии лица, взятого из Chicago Face Dataset, в сочетании с описанием поведения, соответствующего низкому, среднему или высокому уровням личностных черт "темной триады". В психологии этот термин используется для описания личности, охватывающей три черты: нарциссизм, макиавеллизм и психопатию. "Темными" их называют потому, что на окружение эти черты влияют в основном негативно.

Ученые провели пилотное исследование с участием 29 аспирантов-психологов из Эдинбургского университета, чтобы проверить, может ли поведение, описанное в виньетках, быть распознано как представляющее предполагаемые уровни трех черт темной триады. Авторы оставили только те виньетки, для которых более 80% участников пилотного исследования правильно определили представленные черты личности и использовали их в дальнейших исследованиях.

Проведя еще два исследования с участием 475 и 794 участников, авторы увидели, что подтверждения известного представления о привлекательности черт темной триады отсутствует. Было обнаружено, что более высокий уровень черт "темной триады" не повышает привлекательность. То есть, фактически, более низкий уровень был лучше, особенно для долгосрочных отношений.

Следует отметить, что в исследовании использовались текстовые описания поведения и фотографии лиц, часто случайным образом сочетавшиеся с описаниями. Это отличается от реальной жизни, где оценка привлекательности основана на сложном наборе характеристик, включая взаимодействие и согласованность как психологических, так и физических черт.

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