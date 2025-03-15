Женатые мужчины страдают от ожирения втрое чаще, чем холостяки: результаты исследования

Исследование, представленное в этом году на Европейском конгрессе по проблемам ожирения в Малаге (Испания), показало, что женатые мужчины в 3,2 раза чаще страдают ожирением, чем холостяки. При этом увеличения риска ожирения для замужних женщин нет.

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Как пишет The Guardian, эти выводы были получены после исследования, проведенного в Китае в 2024 году. Результаты которого показали, что индекс массы тела (ИМТ) мужчин увеличивается в течение первых пяти лет после женитьбы из-за высокого потребления калорий и меньшего количества физических упражнений.

Также в ходе исследования было обнаружено, что брак связан с увеличением числа мужчин с лишним весом на 5,2% и увеличением числа мужчин с ожирением на 2,5%. Кроме того, семейная жизнь повышает вероятность избыточного веса на 62% у мужчин и на 39% у женщин.

"Исследование свидетельствует о том, что мужчины могут набирать вес после женитьбы из-за таких факторов, как увеличение размера порций, социальное питание и снижение физической активности, тогда как женщины, возможно, остаются более осознанными относительно веса тела из-за давления общества", – говорит Кэтрин Дженнер, директор Альянса здравоохранения от ожирения. , которая сделает здоровый образ жизни легким выбором благодаря лучшей пищевой среде, образованию и поддержке на каждом этапе жизни.

Однако Джим Поллард, консультант Форума мужского здоровья, предостерег от чрезмерного толкования результатов. Он сказал, что увеличение ИМТ в браке может являться результатом стрессовой карьеры с долгими часами и нездоровым питанием.

"Мужчины чаще умирают преждевременно от болезней сердца и рака, и вес является ключевым фактором в этих состояниях. Нужен более целенаправленный подход к борьбе с ожирением среди мужчин и женщин – это исследование показывает, сколь важно правильно их использовать", – добавил он.

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