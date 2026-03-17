Землю ждет беспрецедентная жара: ученые предупредили об аномалии

Эксперты NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) сообщили о высокой вероятности (62%) развития Эль-Ниньо в период с июня по август. Это означает, что теплая фаза климатического цикла ENSO значительно преобладает над нейтральным или холодным состоянием.

Сейчас Земля еще находится под влиянием Ла-Нинья, но ее действие быстро ослабевает, а температура поверхности океана в тропической части Тихого постепенно растет. Переход к Эль-Ниньо ожидается в ближайшие месяцы, и оно, вероятно, продержится по крайней мере до конца 2026 года, пишет Live Science.

Эль-Ниньо характеризуется скоплением более теплых вод на востоке экваториальной зоны Тихого океана, что меняет циркуляцию атмосферы и распределение осадков по всему миру. Этот феномен обычно приносит более засушливую погоду на севере США, повышенный риск наводнений на юго-востоке страны и побережье Мексиканского залива. В глобальном масштабе он усиливает тенденцию к потеплению, ведь уменьшает поглощение тепла океанами и способствует более высоким температурам воздуха. Именно поэтому прошлые эпизоды Эль-Ниньо часто сопровождались установлением новых тепловых рекордов.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо – это масштабная природная аномалия, которая заключается в аномальном повышении температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Это явление вызывает глобальные климатические изменения, приводя к разрушительным наводнениям в одних регионах планеты и экстремальным засухам в других.

Эль-Ниньо обычно активизирует ураганную деятельность в центральной и восточной части Тихого океана, одновременно ослабляя ее в Атлантике, что часто приводит к спокойному сезону тропических циклонов в этой зоне. Цикл ENSO повторяется каждые 2-7 лет, но его продолжительность и сила значительно варьируются. Последний мощный эпизод длился с мая 2023 по март 2024 года и приблизился к статусу "супер", хотя не продержался достаточно долго. Тогда он существенно поспособствовал рекордной жаре 2023-2024 годов, причем 2024-й стал самым горячим за всю историю наблюдений.

Эксперты из AccuWeather отмечают, что интенсивность явления пока неопределенная, но есть потенциал для умеренного или даже сильного Эль-Ниньо осенью и зимой. Они оценивают шанс развития так называемого "супер-Эль-Ниньо" – когда аномалия температуры поверхности моря превысит 2 °C – примерно в 15% до завершения сезона ураганов в ноябре.

NOAA указывает на вероятность сильной фазы (около 1 до 3) в период октябрь-декабрь, хотя общая сила остается очень неопределенной. Если "супер-Эль-Ниньо" таки реализуется, это может стать одним из самых мощных эпизодов за последние десятилетия.

Если Эль-Ниньо начнется летом 2026 года, это поднимет глобальную температуру в течение года, но вряд ли превзойдет пик 2024-го из-за стартового влияния Ла-Нинья. Однако в 2027 году эффект может проявиться в полной мере из-за характерного запаздывания влияния ENSO на среднегодовые показатели. Климатолог Зик Хаусфатер прогнозирует, что именно 2027-й имеет высокие шансы стать самым теплым годом в истории наблюдений. При этом базовое глобальное потепление из-за антропогенного фактора продолжает действовать независимо от природных циклов и будет усиливать последствия любого Эль-Ниньо.

