Волны жары ускоряют старение: исследование ученых

В современном мире изменение климата становится все более ощутимым, и волны жары уже не является единичным явлением. Ученые отмечают, что их влияние выходит далеко за пределы привычного дискомфорта или риска теплового удара.

Видео дня

Новое исследование показывает: чрезмерная жара может ускорять процессы биологического старения. Это означает, что организм изнашивается быстрее, чем определяют паспортные годы. Такие изменения можно сравнить с последствиями вредных привычек, таких как регулярное употребление алкоголя или курение. Итак, волны жары превращаются в еще один серьезный вызов для человеческого здоровья.

Исследование провела команда ученых из Университета Гонконга, которая проанализировала данные почти 25 тысяч жителей Тайваня. Участников наблюдали в течение 14 лет, учитывая количество волн жары, которые они вероятно пережили по месту жительства.

Влияние жары на старение

Результаты оказались показательными: люди, которые чаще подвергались воздействию высоких температур, имели более высокие показатели биологического старения. Это отражалось в состоянии клеток, тканей и органов, что свидетельствовало об ускоренном износе организма. Ученые отмечают, что каждый дополнительный уровень воздействия жары эквивалентен почти нескольким дополнительным неделям старения, пишет ScienceAlert.

Биологическое старение отличается от хронологического — оно измеряет не количество прожитых лет, а фактическое состояние здоровья. В этом смысле волны жары оказались фактором, подобным по влиянию к питанию, физической активности или вредным привычкам. Авторы исследования опубликовали свои выводы в журнале Nature Climate Change, отметив, что эти данные помогают лучше понять механизмы влияния климатических условий на организм.

Ученые подчеркивают, что особенно уязвимыми к жаре являются пожилые люди, жители сельской местности и те, кто работает физически. Для них волны тепла могут стать серьезным фактором риска, ведь их организм имеет меньше ресурсов для восстановления. Ожидается, что средняя температура на планете будет расти и в дальнейшем, а значит, нагрузка на здоровье населения будет только увеличиваться.

В свете этих данных исследователи призывают правительства и общество обратить внимание на проблему. Речь идет не только о мерах по адаптации к изменению климата, но и о политике, направленной на уменьшение экологического неравенства. Разработка программ для защиты уязвимых групп населения может стать ключевой в борьбе с последствиями экстремальных температур.

Отдельно отмечается и демографический аспект. По прогнозам, к 2050 году более 16% населения мира будут составлять люди в возрасте 65+. Это означает, что вопрос здорового старения станет еще более актуальным. Волны жары могут сделать этот процесс более сложным, поэтому нужны целенаправленные меры для сохранения качества жизни в старшем возрасте.

OBOZ.UA ранее писал, что из-за стремительного изменения климата на Земле возможна угроза вымирания человечества.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.