Закат на прощание: Blue Ghost передал последние свои фотографии с Луны

Частная космическая компания Firefly Aerospace подвела итоги миссии посадочного модуля Blue Ghost, который в течение двух недель работал на поверхности Луны. Аппарат отправил на Землю последние фотографии с закатом Солнца.

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Команда Firefly отметила в сети Х, что Солнце на Луне заходит особенно. А также поблагодарила Blue Ghost за бесценные данные, которые он передавал на Землю.

"Закат на Луне поражает по-разному! Эта веха воплощает в себе все достижения этой исторической миссии Firefly. Спасибо BlueGhost за последнее прощание", – говорится в сообщении Firefly Aerospace.

Компания также отметила, что на последних фото можно рассмотреть невероятное сияние горизонта, которое оживает прямо над поверхностью Луны. И такие кадры невозможно извлечь из Земли.

Представители Firefly Aerospace сообщили, что команда NASA продолжит анализ этих изображений и поделится новыми выводами.

Ценность этих последних кадров с высоким разрешением не только в красоте космоса, но и в том, что они могут показать свечение над лунным горизонтом, наблюдавшееся с последними солнечными лучами аппаратами Surveyor 5, 6 и 7.

Ученые также будут изучать, как изменился уровень солнечной радиации и температура во время затемнения, которое снимал посадочный модуль.

Напомним, что 2 марта Blue Ghost совершил историческую посадку на Луну. Кроме многочисленных невероятных посланных фото с поверхности Луны, частный посадочный модуль осуществил бурение лунной почвы, что поможет в будущих миссиях по изучению спутника Земли.

Предварительно команда Firefly сообщала, что Blue Ghost, скорее всего, не сможет пережить холодную лунную ночь, накрывшую спутник Земли, ведь аппарат не имеет обогревателей и поэтому его электроника не выживет.

Однако инженеры Firefly Aerospace попытаются "пробудить" аппарат в начале апреля, когда лунное Море Криз, где приземлился модуль, снова будет озарено Солнцем. Возможно, Blue Ghost таки переживет суровую лунную ночь.

OBOZ.UA уже писал, что Blue Ghost сделал первое в истории фото солнечного затмения с Луны и отправил прощальное сообщение на Землю.

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