Зачем в бутылках для вина вмятина на дне: знают единицы

Вы точно замечали странную особенность бутылок для вина – у них в дне есть то ли вмятина, то ли выемка. Вопрос, зачем она нужна, десятилетиями интересовал людей. Версий по этому поводу породили немало.

А более-менее четкое объяснение дал научно-популярный сайт IFL Science. Оказывается, эта вмятина называется "пунт" и появилась она из-за технологической необходимости, хотя впоследствии стала скорее данью традиции

Существует версия, что углубление в дне бутылки нужно, чтобы официанту в ресторане было удобнее наливать вино одной рукой. Вид это имеет эффектный, однако на сленге англоязычных сомелье такой способ держать бутылку называют "хваткой проктолога", что звучит уже не так изысканно. И не имеет ничего общего с реальным назначением пунта.

Другая версия предполагает, что выемка может указывать на более высокое качество вина. Но она тоже ошибочна. Хотя бутылки с пунтом несколько дороже в производстве, это вовсе не означает, что внутри вы найдете более качественный напиток.

Сомелье и специалист по винам Стефан Санчес объяснил изданию, что наличие углубления – это исключительно выбор производителя, который никоим образом не влияет на качество самого вина. По его словам, использование таких бутылок имеет смысл для вин, рассчитанных на длительное выдерживание в погребе (например, изысканное Бордо), но это совсем не обязательно для напитков, которые должны быть выпиты в течение года после релиза (например, для розового вина).

Причина появления пунта также не имеет ничего общего с характеристиками вина. Хотя среди ценителей бытует мнение, что углубление помогает собирать осадок во время старения вина, не давая ему попасть в ваш бокал и желудок, научных подтверждений этой теории мало.

Скорее всего, пунты появились из-за того, как раньше стеклодувы изготавливали бутылки. Изделия с плоским дном имели меньше шансов устойчиво стоять на столе, чем бутылки с красивым углублением, сделанным во время выдувания стекла. Это помогало избегать разбитых бутылок и испорченных ковров. Кроме того, считается, что пунт делал старые бутылки более прочными и менее подверженными разрушению. Однако сегодня это уже не является необходимостью.

Издание Wine Spectator отмечает, что современные бутылки изготавливаются машинным способом и намного прочнее, поэтому пунт сегодня – это просто часть винной традиции. Сейчас он не несет никакой конструктивной функции, за исключением бутылок с игристым вином, где внутри постоянно сохраняется высокое давление. В таких случаях углубление позволяет равномернее распределять нагрузку.

В винах, где такое распределение давления не требуется, пунт появляется лишь по желанию производителя. Он не имеет никакой практической цели, кроме как позволить сомелье выглядеть еще более элегантно в глазах гостей.

