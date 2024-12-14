Высокие температуры, таяние льда и беспрецедентные выбросы: ученые забили тревогу из-за состояния Арктики

Арктика пережила второй самый жаркий год за всю историю наблюдений. Наибольшее беспокойство ученых вызывает тот факт, что этот регион превратился из поглотителя углерода в источник выбросов, поскольку вечная мерзлота тает, высвобождая углекислый газ и метан.

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Происходит необратимый процесс. Ведь таяние льда увеличивает количество поступающих в атмосферу газов, улавливающих тепло, открывая путь для дальнейшего потепления, пишет NBCNews.

Выводы, опубликованные в отчете об Арктике Национального управления океанических и атмосферных исследований, показывают, как изменение климата разрушает экосистемы и изменяет форму ландшафта в той части планеты, где глобальное потепление наиболее интенсивно.

По словам исследователей, Арктика нагревается в два-четыре раза быстрее мест на низкой высоте. За последние девять лет здесь были самые высокие средние температуры, зарегистрированные с 1900 года.

Эта динамика – результат явления под названием арктическая амплификация, говорят специалисты. Поскольку Арктика теряет снежный покров и морской лед, возникает все больше темной океанской воды и камней. Эти темные поверхности отражают меньшее излучение обратно в космос, поглощая тепло.

Тревожно, что эти модели циркуляции в океанах и атмосфере все больше и больше переносят тепло к полюсам Земли, говорят ученые.

Ведущий редактор нового отчета NOAA, ученая из Национального центра данных о снеге и леде Твила Мун сказала, что Арктика принципиально отличается от того, чем она была 10 лет назад.

Арктика становится более зеленым ландшафтом с большим количеством экстремальных осадков и меньшим количеством снега и льда, говорится в отчете. По словам ученых, последствия этой трансформации становятся все более очевидными ближе к человеческим домам, поскольку пожары в Арктике посылают дым в населенные районы, а таяние льда повышает уровень моря.

"Эти проблемы не просто остаются в Арктике, они влияют на всех нас. Регион вечной мерзлоты содержит вдвое больше углерода, чем сейчас в атмосфере, и примерно в три раза больше, чем в надземной биомассе всех лесов мира", – сказал научный сотрудник Центра климатических исследований Вудвелла – Брендан Роджерс.

Он добавил, что регионы вечной мерзлоты "в среднем были поглотителями углерода на протяжении тысячелетий, в основном из-за низких температур и мерзлой почвы". Однако теперь Арктика стала источником выбросов парниковых газов, поскольку они тают и высвобождают углерод и метан в атмосферу.

По словам ученых, лесные пожары способствуют выбросам в Арктике. В прошлом году они сожгли более чем вдвое большую территорию в регионе, чем любой предыдущий год, превысив выбросы от экономической деятельности Канады.

Пугает, что в этом году уровень морского льда стал шестым самым низким за 45 лет, его площадь уменьшилась примерно на 50% с 1980-х годов. А арктическая тундра стала второй по зелени с момента начала учетов в 2000 году.

OBOZ.UA ранее писал, что Антарктида зазеленела из-за глобального потепления: растительный покров увеличился более чем в 10 раз.

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