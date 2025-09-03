Конец света может наступить быстрее, чем считали: исследование подтвердило версию Хокинга

Конец света всегда был одной из самых больших загадок для человечества. Астрономы и физики десятилетиями пытаются понять, что произойдет со Вселенной: или она снова сожмется, или исчезнет в черных дырах, или превратится в холодную и темную пустоту.

Стивен Хокинг еще много лет назад выдвинул теорию, которая предлагала неожиданный ответ. Она противоречила представлениям Эйнштейна и казалась слишком радикальной. Теперь же новое исследование нидерландских ученых подтвердило ее достоверность. И хотя конец Вселенной — дело невероятно отдаленного будущего, времени у него значительно меньше, чем считалось.

Черные дыры и перспектива холодного космоса

Одним из самых распространенных сценариев завершения существования Вселенной является поглощение материи черными дырами. Эти космические объекты настолько мощные, что даже свет не может покинуть их пределы. Теоретически они способны уничтожить все вокруг, если расширение Вселенной остановится. Однако этот процесс длился бы миллиарды лет. И главное — он бы привел к исчезновению не только материи, но и самого понятия времени.

Взгляды Хокинга получили подтверждение

Исследование Университета Радбауда показало: Хокинг был прав, предполагая, что черные дыры не растут бесконечно. Вместо этого они постепенно теряют энергию и в конце концов исчезают. Это открытие меняет понимание конца Вселенной, ведь ее существование оказывается ограниченным. Команда физиков и математиков подсчитала, что она может продлиться около 10 в степени 78 лет. Это колоссальный промежуток времени, но значительно меньше, чем считалось ранее.

Что будет с Землей

Человечеству не о чем волноваться в ближайшей перспективе. По словам Хокинга, мы можем сами уничтожить свой дом гораздо раньше, истощив ресурсы планеты и превратив ее в "огненный шар". В глобальных масштабах существует еще одна интрига: ослабнет ли когда-нибудь темная энергия, которая растягивает Вселенную. Если так произойдет, пространство может не расширяться бесконечно, а свернуться в обратном направлении.

История нашей планеты свидетельствует: массовые вымирания происходили неоднократно. Они создавали новые условия для жизни и запускали эволюционные процессы. Человечество существует всего 300 тысяч лет — мгновение по сравнению с возрастом Земли. Именно поэтому астрономы и футурологи призывают рассматривать космос как возможное спасение.

Освоение космоса как стратегия выживания

Ученые и инженеры убеждены, что человечество имеет шанс пережить даже глобальные катастрофы. Для этого необходимо выйти за пределы Солнечной системы и найти новые дома среди звезд. Выход в космос может стать нашим "планом Б" в случае, если ресурсы Земли закончатся или произойдет очередное массовое вымирание, отмечает Ecoportal.

