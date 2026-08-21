Время завтрака влияет на продолжительность жизни: что обнаружили ученые

Обычно, когда речь заходит о здоровом завтраке, внимание уделяется составу блюд и количеству питательных веществ. Однако новое исследование показывает, что значение может иметь и время, когда человек впервые ест в течение дня.

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Анализ данных более 31 тысячи взрослых американцев выявил связь между поздним первым приемом пищи и более высоким риском смерти. В то же время исследователи подчеркивают, что эти результаты демонстрируют статистическую зависимость, а не доказывают прямую причинно-следственную связь. Результаты исследования были опубликованы в "Европейском журнале клинического питания".

Какое время лучше всего подходит для завтрака

Исследователи проанализировали информацию о 31 044 человек в возрасте от 40 лет, которые участвовали в Национальном опросе о здоровье и питании США в 1999-2018 годах. Участники указывали, что именно они ели и пили в течение предыдущих суток, а также отмечали время каждого приема пищи. Эти данные впоследствии сравнили с информацией о смертности до конца 2019 года.

За медианный период наблюдения в 8,6 года умерли 7129 участников, среди них 2259 – от сердечно-сосудистых заболеваний. При анализе учитывались возраст, курение, физическая активность, качество рациона, индекс массы тела, потребление калорий, уровень дохода и имеющиеся заболевания.

Наиболее заметная закономерность касалась времени первого калорийного приема пищи.

По сравнению с первым приемом пищи между 7:00 и 8:00 начало питания в 8:00-10:00 было связано с примерно на 10 % более высоким риском смерти от любых причин .

. Для тех, кто впервые ел между 10:00 и 12:00, этот показатель составлял около 19%, а после полудня – 29%.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении сердечно-сосудистой смертности. Первый прием пищи после 12:00 ассоциировался с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых причин (больше на 46%), чем прием пищи в промежутке 7:00-8:00. В модели исследования люди, которые начинали есть после полудня, в 50 лет также имели в среднем на 2,46 года меньшую ожидаемую продолжительность жизни.

В котором часу нужно ужинать

Интересные результаты были получены и в отношении последнего приема пищи в течение дня. Здесь зависимость не была линейной: самый низкий расчетный риск наблюдался примерно при завершении еды около 20:00. По сравнению с приемом последнего приема пищи между 19:00 и 20:00, ужин до 19:00 был связан с более высоким риском смерти (на 13%) от любых причин, а прием пищи после полуночи – с еще более высоким риском, на 27%.

Впрочем, авторы предостерегают от восприятия 19:00-20:00 как универсального "идеального времени" для ужина. По словам исследователей, слишком поздний прием пищи потенциально может нарушать циркадные ритмы и метаболические процессы, тогда как очень ранний ужин может быть связан с возрастом, заболеваниями, режимом дня или недостаточным потреблением пищи.

Ученые также обращают внимание на важное ограничение исследования. Исследование было обсервационным, а пищевые привычки в основном оценивались на основе одного 24-часового воспоминания в начале наблюдения, поэтому оно не обязательно отражает типичный режим питания человека на протяжении многих лет. Кроме того, на результаты могли повлиять хронотип, качество сна, сменная работа и другие факторы, которые сложно полностью учесть.

Поэтому исследователи не рекомендуют делать радикальные выводы и немедленно менять свой режим питания только на основании этих результатов. Поздний завтрак или ужин могут быть не причиной ухудшения здоровья, а маркером других проблем – например, нарушений сна, хронических заболеваний или особого рабочего графика.

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