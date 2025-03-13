Возвращение астронавтов NASA снова откладывается: SpaceX Илона Маска провалила запуск Crew-10

Компания SpaceX Илона Маска провалила запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию (МКС). Так что возвращение астронавтов NASA Суниты Уильямс и Барри Уилмора на Землю снова откладывается.

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Взлет был запланирован на вечер среды, 12 марта из космического центра Кеннеди во Флориде, но компания отказалась от попытки запуска из-за проблемы с гидравлической системой. На официальном сайте SpaceX сообщила, что запуск ракеты Falcon 9 перенесен на пятницу, 14 марта.

"SpaceX и NASA планируют не раньше пятницы, 14 марта, запустить Falcon 9 10-го оперативного полета человека в космос (Crew-10) до Международной космической станции. Запуск намечен на 19:03 по восточному времени, а резервная возможность будет доступна в субботу, 15 марта в 18:41", – говорится в сообщении компании Маска.

Миссия Crew-10 имеет целью отправить четырех астронавтов – Энн МакКлейн (командир), Николь Айерс (пилот) из NASA, Такуя Ониши из JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) и Кирилла Пескова из Роскосмоса – на Международную космическую станцию для шестимесячной ротации, сообщает SpaceX.

Эта миссия имеет важное значение, поскольку способствует возвращению на Землю 62-летнего Барри Уилмора и 59-летней Сунниты Уильямс, застрявших на МКС с июня 2024 года из-за технических проблем с космическим кораблем Boeing Starliner, пишет CNN.

Планируемая восьмидневная миссия астронавтов-ветеранов растянулась на 9 месяцев пребывания в космосе. Однако прибытие экипажа 10 позволит им вместе с членами экипажа 9 Ником Хейгом и Александром Горбуновым вернуться на Землю на борту капсулы Dragon компании SpaceX, отмечает Space.com.

Однако многочисленные переносы полетов каждый раз оттягивают момент прощания Уилмора и Вильмса с МКС.

Напомним, что сначала возвращение домой застрявших в космосе астронавтов было запланировано на февраль 2025 года. Но впоследствии NASA заявило, что перенесло завершение миссии на весну, но каждый раз даты двигались.

Однако после того, как 28 января Илон Маск написал в сети X, что Дональд Трамп "попросил как можно быстрее вернуть домой двух застрявших на борту астронавтов", дело начало продвигаться.

NASA даже назвали четкую дату встречи Уилмора и Уильямса на Земле – 19 марта. Но, очевидно, астронавтам придется еще задержаться на МКС.

Ранее OBOZ.UA писал, что взрыв ракеты Илона Маска спровоцировал неутешительные слухи для застрявших в космосе астронавтов NASA.

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