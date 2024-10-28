Восстание роботов-убийц. Эксперты рассказали, насколько мы близки к захвату в стиле Терминатора

Прошло 40 лет с тех пор, как культовый фильм "Терминатор" вышел на большие экраны, шокируя кинозрителей своим ужасным сценарием постапокалиптического будущего.

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Хотя это звучит как научная фантастика, академические и индустриальные деятели, включая Илона Маска, опасаются, что человечество действительно будет уничтожено ИИ. Профессор искусственного интеллекта в Бирмингемском университете Марк Ли сказал, что апокалипсис в стиле Терминатора произойдет, если "придет безумное правительство, которое передаст контроль над национальной обороной искусственному интеллекту", пишет DailyMail.

Партнер компании обработки данных JMAN Group Натали Крамп сказала, что реальный эквивалент Терминатора в реальном мире возможен, но, к счастью, это скорее всего не будет при нашей жизни.

"В будущем возможно все, но мы очень далеки от робототехники, чтобы достичь уровня, когда машины, похожие на Терминатора, смогут свергнуть человечество", – сказала она.

По мнению эксперта, гуманоидные работы, такие как Терминатор, не наиболее вероятный путь для прогресса робототехники и искусственного интеллекта в настоящее время. Более актуальной угрозой в отрасли являются широко используемые машины – это дроны и автономные автомобили.

Профессор искусственного интеллекта в Бирмингемском университете Марк Ли сказал, что человечество должно держать все под своим контролем, а не передавать управление ИИ.

"Прямая опасность ИИ для большинства людей – это влияние на общество, когда системы искусственного интеллекта принимают решения. Однако значительные усилия также прилагаются для военных приложений, таких как ракетные системы с искусственным интеллектом или дроны. Здесь мы должны быть осторожны", – подчеркнул Ли.

Доктор Том Уоттс, исследователь американской внешней политики и международной безопасности из Лондонского университета Роял Холловэй, сказал, что "исключительно важно", чтобы люди-операторы продолжали контролировать работу ИИ.

"Все международное сообщество, от сверхдержав, таких как Китай и США, до небольших стран, должно найти политическую волю к сотрудничеству - и справиться с нравственными и правовыми проблемами, связанными с военным применением искусственного интеллекта во время геополитических потрясений", – отметил Том.

"От того, как страны будут справляться с этими вызовами, будет зависеть, сможем ли мы избежать антиутопического будущего, которое так ярко представляют в "Терминаторе", даже если в ближайшее время мы не увидим путешествующих во времени киборгов", – добавил доктор Уоттс.

Илон Маск является одним из технологических лидеров, которые помогли сосредоточиться на предполагаемом экзистенциальном риске искусственного интеллекта для человечества, часто ссылаясь на фильм Терминатор.

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