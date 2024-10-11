Илон Маск представил беспилотное такси, автобус и роботов-гуманоидов: что известно о разработках и сколько будут стоить. Фото и видео

Компания Tesla представила свой новый беспилотный транспорт – роботакси Cybercab и робофургон Robovan. Глава компании Илон Маск заявил, что разработки появятся на дорогах к 2027 году и будут стоить до 30 тыс. долларов. Также компания показала роботов-гуманоидов Optimus, способных выполнять бытовые задачи.

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Маск лично провел презентацию вечером в четверг, 10 октября, в Калифорнии, в голливудской студии Warner Bros, она транслировалась на сайте и странице Tesla в соцсети X. Бизнесмен подъехал к сцене на одном из "кибертакси" Tesla, сказав публике, что у этих элегантных авто нет руля или педалей, сообщает Associated Press.

Cybercab управляется искусственным интеллектом и оснащено индуктивными (работающими без кабеля) зарядными устройствами, передает Reuters.

Маск также выразил уверенность в прогрессе компании в области технологии автономного вождения, которая позволяет машинам ездить без вмешательства человека.

"Мы перейдем от контролируемого полного автономного вождения к неконтролируемому полному автономному вождению. Когда вы можете заснуть и проснуться в пункте назначения. Это будет славное будущее", – заявил миллиардер.

По его словам, в Tesla ожидают, что Cybercab будет стоить менее 30 тыс. долларов.

Он подсчитал, что авто станут доступны "до 2027 года".

Tesla также рассчитывает сделать технологию полного автономного вождения доступной на своих популярных автомобилях Model 3 и Model Y в Техасе и Калифорнии в 2025 году.

Илон Маск также продемонстрировал бесплотный бус Robovan, который сможет перевозить до 20 пассажиров.

Кроме того, на презентации Tesla показали обновленных роботов-гуманоидов Optimus, способных выполнять бытовые задачи, а также видео, на котором они заняты повседневными делами: носят посылки и поливают растения.

Роботы прошли в паре метров от посетителей, а затем продемонстрировали танцевальные движения в футуристической беседке.

По оценке Маска, Optimus будут стоить от 28 тыс. до 30 тыс. долларов. Помимо прочего, они смогут присматривать за детьми, стричь газоны, приносить продукты.

"Optimus будут ходить среди вас. Вы сможете подойти к ним, и они вам нальют напиток", — прокомментировал Маск.

Как отмечает AP, презентация Cybercab состоялась в тот момент, когда Маск пытается убедить инвесторов, что Tesla занимается в первую очередь искусственным интеллектом и робототехникой, поскольку ей сложно продавать свою основную продукцию – устаревшую линейку электрокаров.

Аналитик американского инвестбанка TD Cowen Джефф Осборн написал в аналитической заметке на прошлой неделе, что модельный ряд Tesla переживает не лучшие времена и вряд ли будет обновлен как минимум до конца 2025 года.

Осборн также отметил, что, по мнению TD Cowen, "политизация Илона" бросает тень на бренд Tesla среди покупателей-демократов в США.

Как известно, Маск поддержал кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. В прошлые выходные он присоединился к нему на митинге в Пенсильвании.