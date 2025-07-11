Волосы могут перестать седеть: ученые узнали, как это изменить

Седина – это не только вопрос эстетики: она является результатом сложных биологических процессов, которые до сих пор считались необратимыми. Но новое исследование американских ученых ставит под сомнение этот стереотип.

Видео дня

Если раньше считалось, что волосы седеют исключительно из-за возраста или эмоциональных нагрузок, то теперь оказалось, что причиной может быть вполне конкретное поведение клеток – и это поведение, вероятно, можно изменить. То есть седина – это не приговор, говорят ученые. И, возможно, в будущем мы сможем не просто красить волосы, а реально возвращать им естественный цвет на клеточном уровне.

В чем суть открытия

Ученые из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета обнаружили, что седина возникает не только из-за возраста или стресса. Ее причина – в "застревании" стволовых клеток меланоцитов (McSCs) в определенной части волосяного фолликула. В норме эти клетки отвечают за выработку пигмента, который придает волосам цвет. Впрочем, когда McSC не могут перемещаться между различными зонами фолликула, они теряют способность превращаться в клетки, создающие пигмент.

Этот процесс – ключевой в поддержании цвета волос. Поэтому, когда McSC "застывают" в неправильном месте, они больше не участвуют в окрашивании волос, и они седеют.

Почему клетки перестают работать

McSC в норме путешествуют между так называемыми компартментами фолликула – условно говоря, зонами созревания. В процессе такого перемещения они созревают, накапливают белки (в частности WNT) и способны трансформироваться в пигментные клетки. Но с возрастом часть McSC "застревает" в зоне, называемой выпуклостью, и больше не возвращается в отделение, где происходит активация. В результате – эти клетки теряют способность создавать пигмент, что и приводит к седине.

Исследователи обнаружили, что до 50% всех McSC в стареющих волосяных фолликулах накапливаются именно в этой непродуктивной зоне.

Можно ли это изменить

Да. Ученые убеждены: если удастся снова "сдвинуть" эти клетки с места – вернуть им подвижность, – процесс выработки пигмента может восстановиться. А значит, и волосы снова обретут свой естественный цвет.

"Потеря способности к движению – это ключевой фактор в поседении волос. Наше исследование показывает, что мобильность McSC является критической для поддержания цвета волос", – отмечает профессор Маюми Ито, ведущий автор исследования.

Следующим шагом станет разработка способов активизации движения McSC. Если ученым удастся "перезапустить" заблокированные клетки – возможно, появится метод борьбы с сединой, который не основывается на косметических средствах, а влияет на сам механизм старения.

К тому же, как отмечают авторы, McSC отвечают только за пигментацию – не за рост волос. Поэтому даже седые волосы растут при нормальном функционировании других клеток. Но именно нарушение в работе меланоцитов и становится причиной потери цвета.

Открытие американских ученых открывает перспективу революции в уходе за волосами: если мы научимся "убеждать" стволовые клетки снова работать – возможно, седина станет не неизбежностью, а выбором. И это уже не фантастика, а вполне научное будущее.

OBOZ.UA предлагает женщинам с седыми волосами советы по мелированию.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.