Волосы могут перестать седеть: ученые узнали, как это изменить
Седина – это не только вопрос эстетики: она является результатом сложных биологических процессов, которые до сих пор считались необратимыми. Но новое исследование американских ученых ставит под сомнение этот стереотип.
Если раньше считалось, что волосы седеют исключительно из-за возраста или эмоциональных нагрузок, то теперь оказалось, что причиной может быть вполне конкретное поведение клеток – и это поведение, вероятно, можно изменить. То есть седина – это не приговор, говорят ученые. И, возможно, в будущем мы сможем не просто красить волосы, а реально возвращать им естественный цвет на клеточном уровне.
В чем суть открытия
Ученые из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета обнаружили, что седина возникает не только из-за возраста или стресса. Ее причина – в "застревании" стволовых клеток меланоцитов (McSCs) в определенной части волосяного фолликула. В норме эти клетки отвечают за выработку пигмента, который придает волосам цвет. Впрочем, когда McSC не могут перемещаться между различными зонами фолликула, они теряют способность превращаться в клетки, создающие пигмент.
Этот процесс – ключевой в поддержании цвета волос. Поэтому, когда McSC "застывают" в неправильном месте, они больше не участвуют в окрашивании волос, и они седеют.
Почему клетки перестают работать
McSC в норме путешествуют между так называемыми компартментами фолликула – условно говоря, зонами созревания. В процессе такого перемещения они созревают, накапливают белки (в частности WNT) и способны трансформироваться в пигментные клетки. Но с возрастом часть McSC "застревает" в зоне, называемой выпуклостью, и больше не возвращается в отделение, где происходит активация. В результате – эти клетки теряют способность создавать пигмент, что и приводит к седине.
Исследователи обнаружили, что до 50% всех McSC в стареющих волосяных фолликулах накапливаются именно в этой непродуктивной зоне.
Можно ли это изменить
Да. Ученые убеждены: если удастся снова "сдвинуть" эти клетки с места – вернуть им подвижность, – процесс выработки пигмента может восстановиться. А значит, и волосы снова обретут свой естественный цвет.
"Потеря способности к движению – это ключевой фактор в поседении волос. Наше исследование показывает, что мобильность McSC является критической для поддержания цвета волос", – отмечает профессор Маюми Ито, ведущий автор исследования.
Следующим шагом станет разработка способов активизации движения McSC. Если ученым удастся "перезапустить" заблокированные клетки – возможно, появится метод борьбы с сединой, который не основывается на косметических средствах, а влияет на сам механизм старения.
К тому же, как отмечают авторы, McSC отвечают только за пигментацию – не за рост волос. Поэтому даже седые волосы растут при нормальном функционировании других клеток. Но именно нарушение в работе меланоцитов и становится причиной потери цвета.
Открытие американских ученых открывает перспективу революции в уходе за волосами: если мы научимся "убеждать" стволовые клетки снова работать – возможно, седина станет не неизбежностью, а выбором. И это уже не фантастика, а вполне научное будущее.
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