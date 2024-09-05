Во время раскопок в замке в Турции нашли магическую табличку-талисман, которая 'защищает от зла'. Фото

В Турции археологи нашли таинственную погребальную табличку, которая, как полагают, относится к византийскому периоду и защищает от зла. Находка была обнаружена во время раскопок в замке Силифке, расположенном на холме в одноименном городе в провинции Мерсин на юге страны.

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Это открытие является частью текущих раскопок и реставрационных работ под руководством Министерства культуры и туризма Турции. И на таинственном тринадцатом этапе исследовательских работ удалось найти этот загадочный артефакт, пишет Arkeonews.

Руководитель раскопок профессор Али Боран из Анкарского университета Хачи Байрам Велли сказал, что раскопки текущего сезона обнаружили важные находки для истории. "Насколько мы понимаем надписи внутри, это магическая табличка-талисман, которая была сделана для защиты этого здания или гробницы от всякого зла и врагов. Его полный анализ продолжается нашими профессорами эпиграфики. Но мы видим, что это место имеет свои особенности", – сказал Боран.

Профессор подчеркнул, что в настоящее время ученые не нашли могильное сооружение внутри замка. Хотя на табличке, которую нашли к западу от мечети, указано, что в то время в этом месте было могильное сооружение. "Это важная табличка для истории региона и Анатолии в контексте раскрытия данных. Артефакт не очень большого размера, но, смотря на его содержание и стиль написания, это находка, которая может дать многое", – отметил Али Боран.

Руководитель раскопок также упомянул и о мистичности находки. "Подобно тому, как некоторые люди сегодня считают Назар Бонкугу (известный талисман-глаз в Турции) средством защиты, такие предметы использовались в древности, чтобы предотвратить вред. Присутствие этой таблички в замке Силифке является решающим историческим открытием", – добавил Али Боран.

Ученый также подчеркнул, что эта находка подчеркивает роль замка вне его архитектурных и городских особенностей, раскрывая более глубокий слой культурного и исторического контекста.

Известно, что византийская крепость на вершине холма с рвом, двумя десятками башен и сводчатыми подземными комнатами, которая когда-то была командным центром Силифке. Первоначально это сооружение было построено Византийской империей во время арабских набегов в VII веке. Однако нынешняя крепость датируется 500 годами позже.

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