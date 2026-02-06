В Турции нашли надписи, которым 2800: что описывают. Фото

Археологические открытия способны не только дополнять, но и кардинально менять представления о прошлом. Именно так произошло после недавних раскопок на востоке Турции, где ученые наткнулись на уникальные клинописные надписи возрастом около 2800 лет.

Они относятся к эпохе могущественного царства Урарту, которое когда-то конкурировало с Ассирией. Благодаря прекрасному состоянию сохранности тексты удалось не просто прочитать, но и детально проанализировать. Надписи проливают свет на военные кампании, религиозные представления и политические амбиции урартских правителей. Это открытие уже называют одним из важнейших для региона Ван за последние десятилетия, пишет arkeonews.net.

Выдающаяся находка в крепости Кьорзют

Во время спасательных раскопок в крепости Кьорзют, расположенной в бассейне озера Ван, археологи обнаружили три каменные плиты с клинописными текстами. Их датируют концом IX века до нашей эры – временем правления царя Минуа. Крепость возвышается над плодородной равниной Мурадие, что делало ее стратегически важной для контроля территорий. Находка подтвердила ключевую роль этого поселения в системе урартского государства.

Когда и кем было сделано открытие

Надписи нашли в 2023 году во время работ, которые проводила дирекция Ванского музея. Кьорзют давно считался важным урартским центром, однако только теперь он получил статус одного из главных археологических узлов региона. Новые данные позволяют лучше понять, как Урарту распространяло свое влияние в восточной Анатолии и за ее пределами.

Научный прорыв и "голос" царя

Настоящую ценность открытию придала его интерпретация. Доцент д-р Сабахаттин Эрдоган из Университета Ван Юзюнджю Йыл вместе с Анастасией Суглюм из Стамбульского университета провели детальный филологический анализ текстов. Благодаря сравнению с другими урартскими надписями им удалось реконструировать утраченные фрагменты и воссоздать содержание почти без пробелов.

Надписи из храма главного бога

Плиты были вмурованы в стены храма Суси, посвященного Халде – верховному богу урартского пантеона. Тексты выполнены классической урартской клинописью и высечены на базальте. Они описывают военный поход царя Минуа, сына Ишпуини, одного из самых могущественных правителей государства. Сам факт размещения надписей в храме подчеркивает тесную связь религии и власти.

Божественная легитимация завоеваний

Один из ключевых отрывков начинается с традиционного обращения к божеству. В переводе он звучит так: "Силой Халди, говорит Минуа, сын Ишпуини...". Эта формула демонстрирует урартское убеждение, что все победы являются даром богов. Исследователи отмечают: такие обращения были не ритуальным украшением, а основой государственной идеологии.

Город, который считали неприступным

Наиболее резонансной частью надписей является описание завоевания города Лухиуни – центра племенного союза Эркуа. В тексте указано: "Я покорил Лухиуни, город, который никто раньше не покорял". Надписи подробно перечисляют трофеи – от пленных людей до скота, которые были вывезены в столицу Тушпы. Это подчеркивает масштаб победы и ее символическое значение для царя.

Крепость как религиозный и административный центр

Храм Суси имеет характерную для урартов планировку: квадратную форму, узкий вход и центральную целлу, вырезанную прямо в скале. Такое архитектурное решение свидетельствует, что Кьорзют был не только военной базой. Он выполнял функции важного религиозного и административного центра, где царская власть демонстрировалась как божественно санкционированная.

Связь с другими надписями региона

Открытие помогло разрешить давний научный спор о происхождении фрагментов урартских надписей, найденных в окрестных деревнях. Сравнение языковых формул и топонимов показало, что многие из них могли происходить именно из Кёрзута. Это позволяет реконструировать обширный церемониальный текст, заказанный Минуа.

Крепость контролировала важные пути между бассейном озера Ван, долиной реки Аракс и Ираном. Она была частью так называемой "цепной оборонительной системы Урарту". В то же время масштабы застройки и наличие монументального храма свидетельствуют, что это был объект особого царского внимания.

Надписи из Кьорзута помогли точно датировать строительство крепости концом IX века до н. э., периодом правления Минуа или его соправительства с Ишпуини. Они дают редкую возможность "услышать" голос древней империи, которая формировала политический ландшафт региона. Для ученых это бесценный источник знаний, а для широкой аудитории – напоминание, что даже спустя тысячелетия прошлое способно удивлять и открывать новые тайны.

