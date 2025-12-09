В Швейцарии нашли курган, принадлежавший выдающейся личности. Фото

В швейцарском кантоне Фрибург археологи недавно обнаружили монументальный курган. И эта находка способна переписать то, что историки до сих пор установили о социальной иерархии и ритуальных ландшафтах в западных Альпах во время раннего железного века.

Видео дня

Как пишет издание ArkeoNews, об открытии объявило Управление археологии кантона Фрибург (AAFR). Ученым удалось раскопать чрезвычайно хорошо сохранившуюся могилу возрастом примерно 2600 лет. То, что нашли в кургане, открывает окно в жизнь влиятельных лиц в долине Энтьямон около 600 года до нашей эры.

Гонка со временем в долине Энтьямон

Место раскопок, о котором сообщили ученые, находится в Грандвильярде, деревне в округе Грюйер. Впервые следы захоронений железного века здесь начали обнаруживать с 2019 года. Недавно открытый курган имеет примерно 10 метров в диаметре и содержит одно центральное захоронение. Исследователи уже почти полностью его раскопали.

Работы приходится проводить быстро, ведь структура находится под угрозой со стороны горного ручья неподалеку. Вызванная им эрозия уже начала разъедать внешние края кургана. Согласно AAFR, раскопки начались в ноябре именно для того, чтобы предотвратить уничтожение уникальных исторических артефактов.

"Мы должны задокументировать то, что можем, прежде чем природа заберет свое", – заявили представители AAFR во время специального пресс-показа места раскопок. Текущие полевые работы продлятся до января 2026 года, что даст исследователям достаточно времени для тщательного анализа конструкции могилы, ее стратиграфии и содержимого.

Лучше сохранился, чем его предшественники

Этот вновь обнаруженный курган является третьим монументальным захоронением, обнаруженным на том же некрополе. Более ранние раскопки обнаружили подобные погребальные структуры, но ни одна из них не была сохранена настолько хорошо, как курган в Грандвилларе. Целостность погребальной камеры, а также окружающие земляные работы позволяют исследователям реконструировать погребальные практики железного века с беспрецедентной четкостью.

Предварительные наблюдения указывают на то, что похороненное тут лицо, вероятно, было фигурой высокого социального статуса. Хотя исследователи еще не обнародовали полный каталог погребальных предметов – он будет составлен только после завершения работ по документированию – контекст места захоронения четко указывает на параллели с другими ранними захоронениями элиты в регионе. Предыдущие находки в этом некрополе включали ценные бронзовые предметы, что для Европы железного века означало, что могила принадлежит человеку высокого статуса

Важные исторические подсказки

Одной из причин, почему археологи считают эту находку столь значимой, является ее потенциал пролить свет на социальные и экологические процессы долины Энтьямон в раннем железном веке. Этот период, который длился примерно с 800 до 450 года до нашей эры, отмечался климатическими колебаниями, известными как Похолодание железного века. Низкие температуры и изменения в аграрной производительности часто имели непосредственное влияние на демографические тенденции, стабильность поселений и социальную организацию.

Иногда такие периоды экологического стресса могли приводить к более простым погребальным ритуалам, тогда как в более богатые десятилетия люди производили более сложные погребальные памятники. Монументальные курганы, такие как тот, что был раскопан в Грандвилларде, обычно требовали значительных совместных усилий для строительства, что указывает не только на важность похороненного там лица, но и на общество, способное коллективно мобилизовать ресурсы.

Поскольку обнаруженная в Грандвилларде могила построена с высокой точностью и спроектирована как выносливый объект, это свидетельствует, что ее возвели в эпоху значительной стабильности и социального расслоения. Ее заметное расположение в долине, вероятно, выполняло как церемониальные, так и территориальные функции, делая могилу маркером статуса, видимым для всех, кто пересекал этот регион.

Исключительная возможность для исследования

Поскольку могила так хорошо сохранилась, она предоставляет археологам возможность реконструировать погребальные обряды во впечатляющих деталях: расположение камеры, размещение тела, наслоение самой могилы и выбор сопутствующих даров. Каждый из этих элементов способствует более широкому пониманию идентичности, систем верований и социальных связей железного века.

Работа AAFR в Грандвилларде также опирается на все большее количество исследований, которые показывают, что западные альпийские регионы играли гораздо большую роль в тогдашней Европе, чем считалось ранее. Долгосрочные торговые маршруты, культурные обмены и общие ритуальные обычаи оставили свой след на погребальных традициях.

Сохранение прошлого

Несмотря на срочность, вызванную эрозией, раскопки проводятся с осторожной, методичной точностью. Каждый стратиграфический слой фотографируется, картографируется и в нем тщательно собираются образцы. Как отмечают в AAFR, их цель заключается не только в том, чтобы изъять артефакты, а в том, чтобы зафиксировать историю памятника, прежде чем природные силы сотрут его.

После завершения раскопок и анализов исследователи надеются, что результаты помогут прояснить социальную иерархию долины Энтьямон и предложат новые представления о том, как древние общины адаптировались к изменениям климата.

На данный момент монументальный курган Грандвилларда является одним из самых значительных открытий железного века в Швейцарии — свидетельство общества, чье наследие, запечатанное под десятью метрами земли в течение 26 веков, наконец возвращается на свет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как археологам удалось найти в море идеально сохранившуюся посуду возрастом более 900 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.