В сети завирусилось фото драки орла с гускем, которое назвали символом торговой войны США против Канады

Фотограф из Онтарио зафиксировал уникальный птичий поединок между белоголовым орланом и канадским гусем. Удивительные фотографии после публикации в Instagram сразу стали вирусными, ведь пользователи сети назвали их символом торговой войны США против Канады.

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Пернатый поединок прошел на замерзшем озере в Канаде. 74-летний автор снимков Мервин Секейра, сказал, что отснятая им картина действительно "очень символическая", пишет NewYorkPost.

"Знаю, что люди сравнивают это с происходящим между Канадой и США. Хотя я просто стараюсь лучше задокументировать то, что вижу в дикой природе", – сказал Секейра.

"У меня нет контроля над тем, что другие видят на моих фотографиях. Но люди неизбежно будут интерпретировать это на свой манер, учитывая текущее состояние мира", – добавил канадский фотограф.

Мервин Секейра рассказал, что пернатая драка началась, когда белоголовый орлан напал на, казалось, слабого гуся, который, как он предположил, болел птичьим гриппом.

"Мне казалось, что гусь был болен, потому что она был совсем один, что не характерно для этих птиц" ,– отметил он.

Белоголовый орлан пытался разорвать соперника в клочья, но тот выдержал. "Белоголовый орлан по меньшей мере четыре раза напал на гуся, пытаясь убить. Но тот выдержал", – подчеркнул Секейра.

Бой длился 20 минут, пока белоголовый орлан не оставил попытки одолеть соперника, оказавшегося достаточно сильным, написал фотограф в Instagram.

Мервин опубликовал свои фотографии, чтобы показать "как работает природа", но обозреватели увидели в этой схватке символизм.

Коллекция фотографий начала набирать значительные обороты в сети после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых 25-процентных пошлинах на большинство канадских товаров.

Таможенные пошлины появились на фоне того, что Трамп также продолжает настаивать на том, что Канада должна позволить Соединенным Штатам считать ее 51-м штатом, что Большой Белый Север неоднократно отклонял.

Не желая склонять голову под соседом, премьер-министр Канады Джастин Трюдо ввел ответные пошлины в американские товары стоимостью примерно 30 миллиардов долларов.

Ранее OBOZ.UA писал, что фотограф снял настоящий "экшн" в Черкассах, где голодный орлан и баклан сошлись в поединке за добычу.

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