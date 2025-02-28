Битва до смерти. Голодный орлан и баклан сошлись в поединке за добычу: фотограф снял настоящий 'экшн' в Черкассах

Настоящее пернатое сражение насмерть разгорелось на водоеме в Черкассах: голодные орлан-белохвост и баклан сошлись в поединке за добычу. К сожалению, птичья драма закончилась трагически.

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Во время стычки орлан нанес глубокие раны на шее баклана, от чего он на второй день умер, отметил в сети Facebook фотограф Александр Резник, зафиксировавший отчаянные бои. В комментарии OBOZ.UA исследователь уточнил, что зрелищная драма разыгралась над Днепром.

Пернатое сражение привлекло внимание любителей птиц. Поэтому пост Александра Резника начали активно обсуждать пользователи Facebook.

"Очень зрелищно, волнительно и драматично, но так хотелось настоящего хэппиэнда", – прокомментировала драматическую историю одна из подписниц страницы "Птицы Украины".

"Бакланы достаточно боевые птички, могли и дать отпор или нырнуть всей стаей подальше", – написала другая подписница.

"Вот так экшн! От восторга к сочувствию... Но в природе хищник – это хищник", – отметила третья комментаторша.

Правда, орлан-белохвост – один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии. Размах его крыльев достигает 2,5 метра, отмечается в Википедии.

По информации орнитологов, белохвост является хищником, падлоидом или клептопаразитом, который охотится на рыбу, водно-болотных птиц, млекопитающих, а также потребляет падаль.

Известно, что рыба составляет около 80% рациона орлана. Чаще всего в его острые когти попадает лещ, судак и карп. А вот среди птиц добычей орлана-белохвиста преимущественно становятся крестные, отмечают знатоки природы.

OBOZ.UA ранее писал, что уникальное зрелище зафиксировали на Прикарпатье: около 500 птиц "оккупировали" водоем.

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