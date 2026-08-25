В самой глубокой реке на Земле есть пропасть глубиной 2,5 километра: где она находится

У побережья Центральной Африки река Конго не образует привычной большой дельты. Значительная часть её отложений попадает в глубоководный каньон и далее переносится по дну океана. Отдельные участки этой подводной системы достигают глубины более 2,65 километра.

Видео дня

Что и делает её одной из самых необычных геологических структур Атлантики. Об этом говорится в материале Liked.hu.

Как река Конго продолжается под водой

Конго считается самой глубокой рекой мира. Так, глубина её русла достигает около 220 метров. Однако рекордные показатели у её устья касаются уже не самой реки, а подводного рельефа Атлантического океана, который сформировался под воздействием речных наносов и мощных подводных течений.

Подводный каньон начинается примерно на глубине 21 метр и простирается более чем на 280 километров. Далее он переходит в огромный глубоководный конус выноса, который тянется ещё примерно на 220 километров. Его площадь оценивается примерно в 300 тысяч квадратных километров, а объем накопленных отложений — не менее 0,7 миллиона кубических километров.

Ключевую роль в формировании этой системы играют турбидитные потоки, или подводные потоки воды, насыщенной осадками. Они могут двигаться со скоростью до 3,5 м/с и переносить песок, ил и глину на сотни километров. В ходе таких процессов мощные потоки способны повреждать даже подводные телекоммуникационные кабели и научное оборудование.

В 2021 году исследователи зафиксировали в районе каньона две большие V-образные впадины. Глубина одной из них составляет около километра, а второй — более 2,65 километра. Именно это и объясняет утверждение о "пропасти" у устья Конго. Речь идет не о глубине океана непосредственно у берега, а о глубине подводной каньонной системы относительно окружающего морского дна.

Особенность Конго заключается также в том, что его осадочный материал не задерживается преимущественно у побережья. Мощное течение реки и турбидитные потоки переносят его далеко в Атлантику, постепенно формируя гигантский подводный ландшафт.

Поэтому сравнивать глубину каньона в 2,65 километра непосредственно с максимальной глубиной Байкала или Марианской впадины некорректно — это разные географические показатели. В случае с Конго речь идет о глубине подводной геоморфологической структуры, а не о глубине водоема от поверхности воды до самой низкой точки.

В то же время именно сочетание огромной речной системы, подводного каньона и турбидитных потоков делает устье Конго уникальным объектом для изучения того, как реки влияют на формирование океанского дна.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Африке существует поселение, где десятки тысяч людей живут прямо над водой, без улиц, тротуаров и привычной инфраструктуры. Это место часто сравнивают с Венецией, но за внешней экзотикой скрывается сложная социальная реальность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!