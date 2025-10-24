В пещере нашли останки 46 видов животных ледникового периода. Фото

В северной Норвегии археологи сделали одно из самых впечатляющих открытий в Европе – обнаружили останки 46 видов животных, птиц и рыб, обитавших здесь более 75 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода. Кости сохранились внутри горы, в пещере Арне Квам, недалеко от города Кйопсвик (муниципалитет Нарвик).

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), выявило древнейший и наиболее полно сохранившийся фаунистический комплекс в Европейской Арктике. В пещере найдены останки 13 видов млекопитающих, 23 видов птиц, 10 видов рыб, а также морских беспозвоночных и растений. Детали рассказало издание ArkeoNews.

"Это открытие уникально даже по мировым стандартам. Большинство следов ледниковой фауны в Скандинавии были уничтожены ледниками. То, что эти отложения сохранились – настоящее чудо природы", –отметила профессор эволюционной биологии Университета Осло Санне Бессенкул.

Пещера Арне Квам является частью карстовой системы Сторстейнхола, открытой случайно в 1990-х годах во время прокладки тоннеля цементной компанией Norcem. Тогда были найдены кости белого медведя, однако масштабные раскопки начались только в 2021–2022 годах под руководством археолога Тронда Клунгсета Льодена из Бергенского университетского музея.

Под слоем горных отложений команда обнаружила тысячи фрагментов костей, датируемых периодом Marine Isotope Stage 5a – относительно теплым промежутком ледникового периода (примерно 85–71 тыс. лет назад). Высокое расположение пещеры и ее естественная дренажная система сохранили эти останки от разрушения.

Среди найденных костей – белые медведи, моржи, кольчатые и бородатые тюлени, северные олени, арктические лисицы, а также останки синего кита, морской свиньи, трески, пикши и окуня.

Большинство костей были раздроблены на крошечные обломки – длиной всего несколько миллиметров. Традиционные методы остеологии позволили идентифицировать лишь часть из них, поэтому ученые использовали метабаркодирование ДНК – технологию, анализирующую крошечные фрагменты генетического материала в осадке.

Этот подход помог воссоздать полный состав фауны пещеры. "Без ДНК-анализа мы бы не смогли узнать о большинстве найденных видов, особенно птиц и рыб", – объясняет исследовательница.

Палеонтолог из Бергенского университета Ханнеке Мейер, которая не участвовала в проекте, назвала работу "настоящим прорывом":

"Я десятилетиями работаю с пещерными отложениями, и всегда самая большая проблема – неузнаваемые обломки. Метабаркодирование позволяет раскрыть их тайны и увидеть прошлое глазами природы".

Исследователи считают, что кости попали в пещеру естественным путем: хищники – полярные медведи и лисы – затягивали добычу внутрь, а талые воды переносили останки морских животных. Следов человеческой деятельности не обнаружено – это не охотничье место, а естественное захоронение ледниковой фауны.

Генетический анализ показал, что некоторые животные, в частности лемминг, арктическая лиса и белый медведь, принадлежали к вымершим генетическим линиям. Это свидетельствует, что даже холодостойкие виды не всегда успевали адаптироваться к резким изменениям климата.

"Все секвенированные линии из пещеры сегодня вымерли, – отметил ведущий автор исследования Сэмюэл Уокер из Университета Борнмута. – Они пережили несколько циклов оледенения, но не смогли выдержать очередной климатический слом".

Пещера Арне Квам стала уникальным архивом арктической жизни – доказательством того, что побережье Северной Норвегии не всегда было полностью покрыто льдом. Во время более теплых эпизодов ледникового периода здесь цвела природа, жили звери, плавали киты и гнездились птицы.

