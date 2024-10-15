В некоторых городах Украины снова видели самую яркую за 13 лет комету ATLAS. Фото

В небе над Украиной снова можно было увидеть комету C/2023 A3. Яркое розмытое свечение Цучиншань-ATLAS и ее длинный хвост 14 октября запечатлели жители Ивано-Франковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Харьковской областей.

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Фотографиями они поделились в Telegram-каналах. Потенциально комета будет заметной в вечернем небе и в ближайшие дни. Наблюдения лучше всего проводить вне города, чтобы не мешало световое загрязнение, ориентироваться на западную часть неба. Оптимальная видимость ожидается в 18:50-19:00. Добавим: космический объект также может спрятаться за тучами, поэтому не все смогут полюбоваться Цучиншань-ATLAS.

Ивано-Франковская область

Херсонская область

Николаевская область

Одесская область

Харьковская область

Долгопериодическая комета C/2023 A3 (другое название в честь первооткрывателей – Цучиншань-ATLAS) была обнаружена в феврале 2023 года.

Исследователи говорят, что эта комета совершает полный оборот по орбите каждые 80 000 лет. 28 сентября 2024 года она достигла ближайшей точки к Солнцу, благополучно пережила это и продолжила путь.

На наименьшем расстоянии от Земли C/2023 A3 находилась 12 октября. Так что теперь она удаляется от нас и, таким образом, будет становится меньше, ярче и все выше над горизонтом, передает EarthSky.

Комета будет появляться в небе каждый вечер немного выше западного горизонта, примерно через час после захода Солнца. Где-то в конце октября Цзыцзиньшань-ATLAS перестанет быть видимой невооруженным глазом.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября в небе над Украиной также было видно комету C/2023 A3, самую яркую за последние 13 лет. Тогда ее наблюдали на Киевщине и Одесщине.

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