В небе на Волыни зафиксировали редкое атмосферное явление – серебристые облака. Фото

Над городом Киверцы на Волыни заметили серебристые облака. Это редкое атмосферное явление, которое можно увидеть в конце первого летнего месяца приблизительно через 30 минут после заката.

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Серебристые облака завораживают с первого взгляда. Ведь на фоне ночного неба они сверкают невозможно красиво и создают необыкновенную атмосферу.

Серебристые облака еще называют сумеречными. Они самые высокие из всех известных облаков, ведь образуются в атмосфере Земли на высоте примерно 80 км.

Увидеть серебристые облака могут все жители нашей планеты. Фотографиями с чрезвычайным явлением, которые зафиксировали на Волыни, поделился с telegram-каналом ua_meteo подписчик.

"Вчерашние серебристые облака над Волынью. Фото города Киверцы от подписчика. Сезон серебристых облаков продолжается", – подписали в telegram.

Серебристые облака так хорошо видны в ночном небе, ведь они состоят из кристаллов льда. Хотя до сих пор остается загадкой, как молекулы воды достигают столь высокой высоты в атмосфере. Ведь сумеречные облака до сих пор точно не изучены учеными.

Ранее OBOZ.UA писал, что жители Земли смогут увидеть серебристые облака, напоминающие фильм ужасов.

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