В Мексике обрушилась 1000-летняя пирамида: местное племя увидело в этом плохой знак

В Мексике после сильных дождей произошел обвал пирамиды, которой более 1000 лет. Местное племя сразу увидело в этом плохой знак.

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Кирпичная пирамида расположена в археологической зоне Иуацио в мексиканском штате Мичоакан. Потомки древнего племени Пурепеча, построившего сооружение, сказали, что шторм мог сигнализировать о "приближающейся гибели", поскольку подобное событие произошло, "потому что боги были недовольны", пишет DailyMail.

Крах древней пирамиды в Мексике вызвал страх среди местных жителей.

"Для наших предков, строителей, это было плохим признаком, который указывал на близость важного события. Перед приходом конкистадоров нечто подобное случилось, что для тогдашнего мировоззрения Пурепеча было потому, что боги Нана Куэрхаэпири и Кьери Куриквери были недовольны", – подчеркнул член старинного мексиканского племени Тариакуири Альварес.

Однако эксперты Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) заявили, что эти природные факторы повлекли за собой разрушение.

Обвал произошел в центральной части южного фасада одной из пирамидальных основ археологической зоны Иуацио. Высокие температуры, ранее зарегистрированные в этом районе, и последующая засуха повлекли за собой трещины, способствовавшие фильтрации воды внутрь доиспанского здания. А дальше еще и дожди", - говорится в сообщении INAH.

Пирамиды Иуацио считаются одним из основных археологических памятников в регионе.

В Национальном институте антропологии и истории Мексики заявили, что приняли меры по защите и восстановлению пирамид. "Деятельности по оценке ущерба продолжаются и сосредоточены не только на восстановлении пораженной части, но и на тщательном ремонте конструкции здания", - сообщили в INAH.

А накануне из-за эрозии произошло разрушение арки в национальном парке Юты. Двойная арка, также называемая унитазом и полумесяцем, образовалась из песчаника навахо в возрасте 190 миллионов лет, возникшего в позднем триасовом периоде до начала юрского периода.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые приблизились к разгадке строительства первой в мире пирамиды.

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