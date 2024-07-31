Ученые приблизились к разгадке строительства первой в мире пирамиды: в чем заключался секрет египтян

Древние египетские пирамиды на протяжении многих лет были одной из самых запутанных загадок для ученых, ведь им не удавалось исследовать, как тогдашние рабочие строили каменные постройки без использования большой техники. Однако недавнее исследование, проведенное французскими учеными, позволяет предположить, что предки применяли сложную гидравлическую систему.

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Первая конструкция, известная под названием пирамида Джосера, появилась в африканском государстве более 4700 лет назад на плато Саккара. Поскольку она находится вблизи пропавшего рукава реки Нил, археологи считают, что египтяне пользовались водным источником, чтобы возвести строение, пишет Live Science.

Первая в мире пирамида имеет вид шестиярусного четырехгранного треугольника с большим количеством ступенек. Сооружение, созданное из камня и глины, занимает площадь около 330 400 кубических метров и достигает высоты 62 метров. Исследователи Палеотехнического института во Франции считают, что древние египтяне использовали гидравлическую систему, в которую входили дамба, водоочистная станция и грузовой лифт, чтобы построить конструкцию. Они уверяют, что ограждение Гиср-эль-Мудир, расположенное вокруг строения, использовалось для удержания воды и осадка из Нила.

"Это переломное открытие. Наше исследование может полностью изменить представление о статусе построенной пирамиды. До этого исследования не было единого мнения, для чего использовались эти сооружения. Мы знаем, что это уже предмет дискуссии", – рассказал ведущий автор исследования Ксавье Ландро.

Ученые считают, что для того чтобы система работала, вода из Нила текла к плотине, длина которой составляла 2 километра, а ширина 15 метров. Здесь жидкость из реки должна была отфильтровываться от осадка и направляться к очистной постройке "Глубокой траншее". Конструкция могла содержать несколько бассейнов для хранения грязи, чтобы предотвратить повреждения в системе.

Исследователи предполагают, что следующим этапом было движение потока реки в подземный трубопровод, который находился под специальным лифтом на глубине 28 метров. Сила воды, которая накапливалась в резервуаре, служила ключевым элементом, позволяющим поднимать и опускать тяжелые камни по шахте.

"Лифт должен играть решающую роль, позволяя воде заполнять главную шахту. Это действительно гигантское сооружение, которое показывает, что топливом для строительства пирамиды была вода. Лифт имел циклы наполнения и опорожнения, которые позволяли камням подниматься до строительного уровня, подобно вулкану", – отметил один из ученых.

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