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В лаборатории впервые создали светящийся в темноте кристалл. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
69
В лаборатории впервые создали светящийся в темноте кристалл. Фото

Ученый и ювелир Софи Бунс из Университета Западной Англии (UWE) создала революционную драгоценность. Драгоценный камень является первым в мире кристаллом, выращенным в лаборатории, который может светиться в темноте.

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Светящийся кристалл был создан в сотрудничестве со швейцарской компанией BREVALOR Sarl, используя их новый материал "BRG" для создания необычного камня. Он не только светится в темноте, но и может похвастаться яркой окраской днем, пишет IflScience.

В лаборатории впервые создали светящийся в темноте кристалл. Фото

Светящийся камень был создан в рамках многолетнего глубокого погружения известным дизайнером ювелирных изделий Софи Бунс в жизнеспособность, ограничения и возможные варианты использования экспериментально выращенных кристаллов в современных ювелирных изделиях.

По словам экспертов, кристаллы BRG создаются способом, подобным производству кремниевых кристаллов. Подробный процесс производители не раскрывают, однако Софи Бунс назвала формулу свечения.

В лаборатории впервые создали светящийся в темноте кристалл. Фото

"Эффекты свечения BRG обусловлены ионами Eu²+, введенными в кристаллическую матрицу, и двумя так называемыми ловушками, связанными с Dy³+ и Nd³+, которые позволяют им сохранять свет в течение определенного периода времени", – рассказала научными словами Бунс.

Однако создатель уникального кристалла подчеркнула, что свет в камне в темноте "в настоящее время может длиться в течение 24 часов или больше, с медленно уменьшающейся интенсивностью со временем".

В лаборатории впервые создали светящийся в темноте кристалл. Фото

"Как дизайнеру мне было интересно рассматривать создание ювелирных изделий, имеющих идентичность на свет в темноте, и исследовать новые эффекты. Я называю это скульптурой с помощью света. Когда я ношу предметы, зеленый свет и то, как он трансформируется в дизайне, очаровывают меня как создателя и пользователя", – подчеркнула Софи Бунс.

В лаборатории впервые создали светящийся в темноте кристалл. Фото

Ювелир рассказала, что исследования показали, что искусство и технологии могут влиять друг на друга, не противопоставляя, а вдохновляя друг друга.

"Мои исследования знаменуют только начало удивительного путешествия, в котором выращенные в лаборатории кристаллы используются для инноваций в ювелирном и более широком творческом контексте", – сказала Софи.

В лаборатории впервые создали светящийся в темноте кристалл. Фото

Целью ученого и дизайнера является запуск художественного центра выращивания кристаллов. "Там будут сотрудничать производители кристаллов и художники, чтобы работать над более экологичными и инновационными кристаллическими материалами, для создания пигментов, глазури, эмалей и, конечно, драгоценных камней", – подытожила Софи Бунс.

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