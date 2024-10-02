В лаборатории впервые создали светящийся в темноте кристалл. Фото

Ученый и ювелир Софи Бунс из Университета Западной Англии (UWE) создала революционную драгоценность. Драгоценный камень является первым в мире кристаллом, выращенным в лаборатории, который может светиться в темноте.

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Светящийся кристалл был создан в сотрудничестве со швейцарской компанией BREVALOR Sarl, используя их новый материал "BRG" для создания необычного камня. Он не только светится в темноте, но и может похвастаться яркой окраской днем, пишет IflScience.

Светящийся камень был создан в рамках многолетнего глубокого погружения известным дизайнером ювелирных изделий Софи Бунс в жизнеспособность, ограничения и возможные варианты использования экспериментально выращенных кристаллов в современных ювелирных изделиях.

По словам экспертов, кристаллы BRG создаются способом, подобным производству кремниевых кристаллов. Подробный процесс производители не раскрывают, однако Софи Бунс назвала формулу свечения.

"Эффекты свечения BRG обусловлены ионами Eu²+, введенными в кристаллическую матрицу, и двумя так называемыми ловушками, связанными с Dy³+ и Nd³+, которые позволяют им сохранять свет в течение определенного периода времени", – рассказала научными словами Бунс.

Однако создатель уникального кристалла подчеркнула, что свет в камне в темноте "в настоящее время может длиться в течение 24 часов или больше, с медленно уменьшающейся интенсивностью со временем".

"Как дизайнеру мне было интересно рассматривать создание ювелирных изделий, имеющих идентичность на свет в темноте, и исследовать новые эффекты. Я называю это скульптурой с помощью света. Когда я ношу предметы, зеленый свет и то, как он трансформируется в дизайне, очаровывают меня как создателя и пользователя", – подчеркнула Софи Бунс.

Ювелир рассказала, что исследования показали, что искусство и технологии могут влиять друг на друга, не противопоставляя, а вдохновляя друг друга.

"Мои исследования знаменуют только начало удивительного путешествия, в котором выращенные в лаборатории кристаллы используются для инноваций в ювелирном и более широком творческом контексте", – сказала Софи.

Целью ученого и дизайнера является запуск художественного центра выращивания кристаллов. "Там будут сотрудничать производители кристаллов и художники, чтобы работать над более экологичными и инновационными кристаллическими материалами, для создания пигментов, глазури, эмалей и, конечно, драгоценных камней", – подытожила Софи Бунс.

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