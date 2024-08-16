В итальянском озере нашли 3000-летнюю статуэтку богини, на которой сохранились отпечатки рук ее создателя

В итальянском озере Больсена обнаружили 3000-летнюю статуэтку богини. Самое интересное, что на скульптуре сохранились отпечатки рук ее создателя.

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Археологи нашли находку под водой в вулканическом озере в центральной Италии. Именно вблизи этого озера находится археологическая достопримечательность Гран Карро – затопленные остатки села Железного века, пишет LiveScience.

Старинная статуэтка

Исследователи считают, что фигурку богини, имеющей 15 сантиметров, вероятно, изготовили для того, чтобы к ней можно было обращаться с молитвами. Подобные ритуалы были задокументированы в регионе и в более поздние периоды, что свидетельствует о том, что такие практики очень древние, и подобные статуэтки были найдены в могилах железного века. Об этом говорится на странице Министерства культуры Италии регион Этрурия на Facebook.

Исследователи также отмечают, что черты богини грубо обработаны, а также просматривается отпечаток узора ткани, что свидетельствует о том, что сначала она была одета в какую-то одежду. А еще на фигурке сохранились отпечатки рук изваявшего ее мастера.

"Это исключительное открытие, единственное в своем роде. Оно показывает аспекты повседневной жизни раннего железного века, о которых мало известно в южной Этрурии", – отметили археологи в сообщении.

Затопленная деревня

Геологи установили, что озеро Больсена образовалось между 600 000 и 200 000 годами назад во время извержений лежащего под ним вулкана Вульсини. Римские записи свидетельствуют, что вулкан был активен еще в 104 году до нашей эры. И теперь ученые считают, что древняя деревня, построенная в X или IX веке до нашей эры, была затоплена, когда восточный берег ушел под воду под влиянием сейсмической активности.

По мнению археологов, затонувшая деревня, в водах которой была найдена статуэтка, вероятно, была построена людьми по культуре Вилланован, раннего этапа этрусской цивилизации, предшествовавшей основанию Рима. Тысячи артефактов, найденных там с 1960-х годов, включают куски дерева, предметы обихода, ювелирные украшения и глиняную посуду, а также исследования планировки села позволяют предположить, как было организовано тамошнее общество железного века.

Согласно сообщению в Facebook, объект Гран-Карро сейчас разрабатывается в рамках Национального плана обновления и устойчивости, который включает создание подводного пути для посетителей.

Одной из самых загадочных особенностей этого места является Айола – большая куча затопленных камней, которую археологи теперь считают сооружением, построенным рядом с геотермальным источником. Недавние открытия в регионе Сан-Касчано деи Баньи, в нескольких милях к северу, указывают на то, что такие горячие источники были священны для поздних этрусков и римлян.

Исследования 1991 показали, что структура Айолы все еще содержит фрагменты деревянных столбов и глиняной посуды железного века, а исследования 2020 показали, что камни покрывает земляной курган. Монеты, отчеканенные во времена правления римского императора Константина Великого (жившего примерно с 272 по 337 год), также были найдены на этом месте, что указывает на то, что оно использовалось даже в позднеримские времена.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Италии археологи открыли гробницу, которой 2000 лет.

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