В Италии археологи открыли гробницу, которой 2000 лет: мумия внутри их ошеломила

Итальянские ученые открыли 2000-летний саркофаг "гробница Цербера", расположенный вблизи Неаполя. Внутри археологи натолкнулись на древнюю мумию, хранившуюся в погребении на протяжении нескольких тысячелетий.

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По словам ученых, остатки древних жителей сохранились в хорошем состоянии благодаря специальным растворам на растительной основе, которыми покрывали тела погибших. Открытие поможет исследователям узнать больше деталей о бальзамировании покойников в Древнем Риме, пишет Daily Mail.

Впервые "гробницу Цербера", расположенную в городе Джульяно-ин-Компания, археологи нашли в 2023 году. На этой территории было обнаружено большое количество захоронений, датируемых эпохой Римской Республики (510 год до н. э. – 31 год до н. э.). Новые исследования показали, что здание было входом в гробницу, в которой находится античная фреска с изображением мифологического охранника подземного мира – трехглавого цербера.

Для того чтобы попасть в погребальную камеру, ученым пришлось осторожно убрать плиту из горной осадочной породы – туфа, закрывавшую потолочное отверстие. Ученые использовали маленькую камеру, чтобы лучше рассмотреть сохраненные мумии.

По словам исследователей, одно из тел было покрыто белым саваном и окружено большим количеством личных вещей. Ученые убрали из погибшего белый кусок ткани и обнаружили, что особь сохранилась в хорошем состоянии. Эксперты предполагают, что покойник мог быть основателем семьи, для которой построен саркофаг.

Ученые отметили, что останки представителя древнего народа сохранились в почти идеальном состоянии из-за надлежащего ухода. Тело погибшего покрыто смесью, изготовленной из полыни и лебеды, часто используемой для бальзамирования мумий.

"На самом деле, в последние месяцы лабораторные анализы, проведенные на образцах, взятых из захоронений, предоставили значительное количество данных об обращении с телом умершего и проведении похоронного ритуала, что значительно обогатило панораму наших знаний", – отметил ученый Мариано Нуццо.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что исследователи реконструировали лицо древнеегипетской мумии, найденной в школе Австралии.

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