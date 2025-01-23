В Египте впервые за 5000 лет заметили пятнистую гиену

Ученые заметили пятнистую гиену в юго-восточном Египте. Это была первая неожиданная находка, зарегистрированная за последние 5000 лет.

Видео дня

Правда, животное нашли уже мертвым. Пятнистая гиена была поймана и убита местными жителями, ведь она задушила двух коз в национальном парке Эльба, пишет Newsweek.

"Моей первой реакцией было недоверие, пока я не проверил фотографии и видео останков. Увидев улики, я был удивлен. Это было больше, чем мы ожидали найти в Египте", – сказал эколог Адбулла Наги из египетского университета Аль-Азхар.

Животное, которое родом из Африки, к югу от Сахары, было поймано и убито местными жителями в Вади-Яхмибе, примерно в 30 километрах от границы Египта и Судана. Это примерно 500 км севернее известного ареала пятнистых гиен в Судане, говорят эксперты.

Исследователи предполагают, что редкие погодные явления открыли миграционный коридор, позволивший хищнику выйти за пределы обычных охотничьих угодий.

Адбулла Наги и его коллеги считают, что цикл погоды, который бывает раз в десятилетие и связан с желобом Активного Красного моря, вызывает больше дождей на границе Египта и Судана. Это, в свою очередь, ускорило рост растений, проложив миграционный коридор, по которому они путешествовали в поисках пастбищных животных, на которых могли бы полакомиться.

Анализ исторических спутниковых снимков региона подтвердил, что за последние пять лет в этом коридоре наблюдался более высокий уровень роста растений, потенциально достаточный для поддержки добычи, которой могла заинтересоваться гиена, говорят экологи.

"Тот факт, что зона коридора стала менее экологически суровой, предлагая более легкий проход может объяснить, как гиена достигла такого далекого севера", – отметил Наги.

OBOZ.UA ранее писал, что на Буковине зафиксировали ночные развлечения бурого медведя: что он там делал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!