В египетских пирамидах обнаружили загадочные скелеты, из-за которых могут переписать историю

Ученые обнаружили загадочные скелеты, спрятанные в египетских пирамидах. Но это не останки фараонов или другой знати.

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Скелеты, обнаруженные в районе археологического памятника Томбос в Судане, имели признаки напряженной физической работы. Эта находка может переписать египетскую историю, пишет DailyMail.

Исследователи предполагают, что вместе с вельможами в пирамидах могли хоронить и слуг.

"В гробницах-пирамидах, когда-то считавшихся местом последнего упокоения самой большой элиты, также мог быть похоронен рабочий персонал", – говорят эксперты.

По мнению ученых, это открытие может изменить всю историю египетских пирамид.

Известно, что Томбос – археологический объект, расположенный у знаменитой реки Нил в современном Судане, граничащий с Египтом. Он стал важным колониальным центром после завоевания египтянами Нубии – региона вдоль Нила – примерно в 1500 году до нашей эры.

По историческим данным, самый большой комплекс пирамид принадлежал Сиамуну, шестому фараону Египта во время 21 династии, существовавшей с 1077 по 943 год до н.э.

Этот комплекс включал большой внутренний двор часовни и был украшен погребальными конусами из глины.

По словам археологов, в Томбосе были найдены руины не менее пяти пирамид из глинобитного кирпича, некоторые из них содержали человеческие останки вместе с керамикой.

Археолог из Лейденского университета Сара Шредер проанализировала следы на откопанных костях. Интересно, что некоторые скелеты принадлежали людям, мало занимавшимся физической активностью, а другие – в течение жизни были гораздо активнее.

Исследователи заключили, что малоактивные люди были правителями, а другие – простыми рабочими.

Возможно, когда-то египтяне считали, что рабочие продолжат служить своим хозяевам в загробном мире, если их похоронить вместе, предполагают эксперты.

"Возможно, люди с высоким социально-экономическим статусом и официальными титулами заказали эти пирамиды для себя, близких членов семьи и своих слуг. Однако это противоречит традиционному нарративу о том, что исключительно элита была похоронена в монументальных гробницах", – отмечают исследователи.

OBOZ.UA уже писал, что ученые обнаружили в египетских пирамидах загадочную форму энергии, которая должна существовать только в наше время.

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