Ученые обнаружили в египетских пирамидах загадочную форму энергии, которая должна существовать только в наше время

Новое открытие в Великой пирамиде Гизы в Египте свидетельствует о том, что это сооружение было не только местом последнего покоя фараона, но и гигантской электростанцией. Ученые взорвали 4600-летнюю структуру электромагнитными волнами, распространяющейся через Вселенную формой излучения, обнаружив, что оно фокусирует и усиливает энергию в отдельных камерах и вокруг основания.

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Электромагнитные волны используются в таких исследованиях, поскольку излучение взаимодействует с веществом уникальным образом, позволяя экспертам анализировать конкретные детали состава, расположения и динамики структуры. Ученые пришли к выводу, что пирамида могла быть гигантским резонатором, предназначенным для улавливания электромагнитных волн, пишет DailyMail.

Отставной аэрокосмический инженер Кристофер Данн, который много лет исследовал пирамиду, недавно заявил, что новые данные свидетельствуют о том, что за строительством этого сооружения стояла большая цель.

Ученый сказал, что северный вал пирамиды имеет внешний вид, похожий на ube-подобную структуру, используемую для передачи микроволн и электромагнитной энергии. "Это часть теории об электростанции в Гизе. Есть два химиката, которые вводятся в камеру и смешиваются, выводя водород для создания энергии", – сказал Данн.

Исследователи отмечают, что цель превращения пирамиды в гигантскую электростанцию чистой энергии является загадкой. Но это свидетельствует о том, что египтяне, очевидно, были еще более развиты, чем ученые считали до сих пор.

Кристофер Данн, 30 лет проводивший компьютерный анализ пирамид, пришел к выводу, что древние египетские строители имели доступ к высококачественным инструментам, современным строительным технологиям и даже мегамашинам, несмотря на отсутствие археологических записей об их использовании.

Исследование ученых показало, что комната фараона, расположенная вблизи центра Большой пирамиды, концентрировала электромагнитную энергию более эффективно, чем другие камеры.

По предположениям экспертов, когда пирамида стоит на известняковой подложке, электромагнитная энергия сосредотачивается под структурой, что свидетельствует о том, что основа пирамиды могла играть решающую роль в распределении энергии.

Данн утверждал, что комната королевы была "реакционной камерой, где производился водород". "Водень заполнил внутреннее пространство Великой пирамиды, которая включала комнату фараона", – сказал он.

Ученый также отметил, что Земля постоянно бомбится микроволнами, возможно от атомарного водорода, датируемого вплоть до самого Большого взрыва.

Интересно, что древние египтяне не смогли бы залить атомы водорода в пирамиду. Таким образом, Данн предполагает, что они использовали бы два отдельных химиката, которые вливались по шахтам в камеру королевы и смешивались, а затем выкипали из частиц водорода, вызывая энергетический резонанс.

До сих пор не понятно, что это были химические вещества. Поэтому ученые будут работать над разработкой собственных наночастиц, которые могли бы воспроизвести те же эффекты в диапазоне радиочастот.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые приблизились к разгадке строительства первой в мире пирамиды.

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