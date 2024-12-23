В Чехии во время строительства дороги обнаружили потерянный город в возрасте 7000 лет

Археологи в Чехии совершили удивительное открытие. Во время строительства дороги раскопали потерянный город 7000 лет.

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В ходе спасательного исследовательского проекта эксперты проанализировали более 9000 археологических объектов, найденных вдоль дороги. И вместо ожидаемого одного поселения ученые обнаружили остатки трех разных эпох в одном месте: неолита, гальштата/раннего латена и средневековья, пишет InterestingEngineering.

Строительство дороги вблизи Нупака в Чехии было остановлено, когда рабочие обнаружили признаки археологических остатков. Эксперты Археологического института Чешской академии наук в Праге сразу же начали проведение спасательных раскопок для сохранения культурного наследия.

Ценные находки

По словам исследователей, сначала они обнаружили восемь длинных столбчатых сооружений, датируемых второй половиной VI тысячелетия до нашей эры, или периодом позднего неолита. Это 7000-летнее поселение является доказательством раннего присутствия человека в Чехии, отмечают ученые.

"Многочисленные каменные топоры или топоры-молоты, штопоры и недоделанные изделия доказывают наличие местной мастерской по обработке полированного камня", – сказала руководительница исследования из Института археологии Академии наук Чешской Республики Моника Псоглавцова.

Историки говорят, что население этого места продолжалось до позднего гальштатского/раннего латенского периода (V век до н.э.), о чем свидетельствует открытие села. Расположение 10 полуподземных домов свидетельствует об обычае частичного углубления жилья в землю.

Во время раскопок были найдены многочисленные артефакты, включая кухонную посуду, изысканную столовую посуду с исключительным клеймовым декором, а также доказательства обработки металла и стеклянные бусины, говорят археологи.

А открытие ручки киликс, сосуда для питья из Адриатики, свидетельствует о контакте между этой деревней и средиземноморским регионом. Бронзовые конные фалеры (украшения) указывают на присутствие в этот период высокого класса, отмечают исследователи.

По словам экспертов, все находки дают ценную информацию о жизни и деятельности людей каждой эпохи.

Добыча золота

Интересно, что археологи раскопали несколько десятков круглых ям, датируемых XIII веком, что свидетельствует о "разведке или прямой добыче золота", – пояснила Моника Псоглавцова.

Хотя поселение расположено вблизи большого чешского золоторудного рудника XIII-XIV веков, исследователи консультировались с ведущими горными археологами и геологами, чтобы проанализировать находки.

Поскольку на этом месте были обнаружены археологические доказательства трех разных эпох, спасательная миссия вдоль кольцевой дороги Праги будет продолжаться, говорят ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что в Чехии обнаружили уникальный доисторический курган с могилами.

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