В Австралии сняли невероятные кадры, как морской дракон несет на хвосте 250 яиц

Дейвер в Австралии сняла невероятные кадры бурьянистого морского дракона. На видео можно рассмотреть, как заботливый папа несет на хвосте 250 яиц.

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Любопытно, что самки морского дракона откладывают яйца в кожу самца. И уже будущий папа высиживает до 300 детей за раз, пишет IflScience.

Дейвер Джулс Кейси регулярно документирует невероятных существ, которых она находит во время своих путешествий по побережью Австралии. Ныряя на этот раз на полуострове Морнингтон, к югу от Мельбурна, исследовательница заметила двух бурьянистых морских драконов (Phyllopteryx taeniolatus) с яйцами на хвостах.

По словам ученых, бурьянистые морские драконы, которые вырастают до 45 сантиметров, встречаются только в Австралии. Их цикл размножения похож на морских коньков. Самки дракона откладывают яйца в кожу самца, которого нужно оплодотворить, и кожа образует чашку вокруг каждого яйца, снабжая их кислородом во время роста, рассказывают зоологи.

В отличие от самцов морских коньков, несущих икру в мешочке на передней части тела, у пап морских драконов есть мешочек на хвосте, который помогает держать все яйца на месте. Интересно, что самцы носят свое потомство в яйцах 6-8 недель, прежде чем они вылупятся.

По информации морских экспертов, только что снесенные яйца драконов – ярко-розовые, а перед вылуплением они становятся темнее. Интересно, что капсулу яйца не выбрасывают, после появления малышей, ведь они питаются ею в течение двух дней после вылупления. Ученые отмечают, что драконы моря живут 5-7 лет, а в неволе – до 10.

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