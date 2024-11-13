Рот-мухоловка, хвост как весло и оранжевые органы: на дне Тихого океана обнаружили 'загадочного моллюска'. Фото и видео

Ученые из научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бей, Калифорния (MBARI) обнаружили призрачный прозрачный глубоководный моллюск. Он был замечен на глубине более 2000 м под поверхностью Тихого океана.

Видео дня

По словам исследователей, у моллюска есть рот, напоминающий мухоловку Венеры, хвост, похожий на весло, и органы, светящиеся ярко-оранжевым цветом. Его уникальная форма рта используется для захвата ракообразных, в отличие от других морских улиток, которые используют хриплый язык, чтобы питаться добычей, прикрепленной к морскому дну, пишет The Sun.

"Благодаря передовой подводной технологии MBARI мы смогли подготовить самое полное описание глубоководного животного, которое когда-либо создавалось. Мы потратили более 20 лет в понимание естественной истории этого увлекательного вида глубоководных моллюсков. Наше открытие – это новая часть головоломки, которая может помочь лучше понять самую большую среду проживание на Земле", – говорит старший научный сотрудник MBARI Брюс Робисон.

В первый раз замеченный этот моллюск был в феврале 2000 года во время погружения с дистанционно управляемым аппаратом (ROV) института Tiburon у берега залива Монтерей на глубине 2614 метров. Команда использовала передовую и инновационную подводную технологию MBARI, чтобы собрать обширную естественную информацию о таинственном моллюске. Просмотрев более 150 наблюдений из ROV MBARI за последние 20 лет, они смогли создать подробное описание моллюска.

"Таинственный моллюск", как его стали называть исследователи, - это разновидность голожаберных. Чаще они встречаются в водоемах, в лесах водорослей или коралловых рифах, и небольшое количество из них скользит на морском дне.

Загадочные моллюски представляют собой гермафродиты, которые включают как мужские, так и женские репродуктивные органы. Когда приходит время выпускать яйца, они спускаются вниз и используют ногу, чтобы временно прикрепиться к морскому дну. Когда ему нужно уйти от хищников, моллюск полагается на свое прозрачное тело, чтобы скрыться на виду, хотя быстрое закрывание большого капюшона также может помочь Bathydevius быстро убежать, пишет CNN.

Когда Bathydevius чувствует угрозу, он светится биолюминесценцией, чтобы отвлечь внимание. В тканях животного можно найти сияющие гранулы, помогающие создать "звездный" вид на спине.

Во время одного наблюдения исследователи увидели, как животное отделило от своего хвоста светящийся палец как приманку, чтобы отвлечь внимание хищника. Подобно тому, как ящерицы могут сбросить свои хвосты и отрастить новые, Bathydevius может регенерировать свои пальцы.

Когда мы впервые сняли, как он светится с помощью ROV, все в диспетчерской выпустили громкое "Ооооо!" одновременно. Мы все были очарованы этим зрелищем. Биолюминесценция обычно не встречается у других морских моллюсков, но она существует примерно у трех четвертей животных в толще воды", – вспоминает старший научный сотрудник MBARI Стивен Хеддок.

Ученый добавил, что этот вид – третий случай, когда эта особенная способность возникает у голожаберных, и это вызывает многие основные вопросы. "Мы еще не знаем, какие химические вещества он использует для создания света, какие гены вовлечены, и как эта черта могла возникнуть, казалось бы, ниоткуда, у этого животного. Он не имеет близких родственников среди других улиток, поэтому это действительно особое эволюционное событие", – говорит исследователь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у Албании обнаружили чрезвычайно редкую белую акулу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!