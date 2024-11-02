Ученые выяснили, почему мы боимся клоунов
Ученые провели исследование, чтобы выяснить причины кульрофобии (страх клоунов). И узнали, что для многих людей страх перед клоунами возникает, потому что они не могут увидеть выражение лица из-за макияжа.
Как сообщает Science Alert, эксперты разработали психометрическую анкету с оценкой распространенности и тяжести кульрофобии. Анкету "Страх клоунов" заполнила международная выборка из 987 человек в возрасте от 18 до 77 лет.
Неоднократные исследования ученых показывали, что страх клоунов (кульрофобия) присутствует как у взрослых, так и у детей. Однако почему это происходит раньше не было ответа из-за отсутствия целенаправленных исследований.
Большая часть респондентов (53,5 процента) сказали, что боятся клоунов по крайней мере в определенной степени, а 5 процентов сказали, что они боятся их очень сильно. Интересно, что процент людей, сообщающих о сильном страхе перед клоунами, несколько выше, чем во многих других фобиях.
Ученые изучили источники ужаса людей перед клоунами. Чаще всего в ответах встречались следующие восемь объяснений происхождения этого страха:
- Жуткое или тревожное ощущение из-за грима клоунов, который делает их похожими на не совсем людей. Подобная реакция иногда наблюдается на кукол или манекены.
- Преувеличенные черты лица клоунов передают прямое чувство опасности.
- Клоунский грим скрывает эмоциональные сигналы и создает неуверенность.
- Цвет клоунского грима напоминает о смерти, инфекции или кровяных ранах, вызывает отвращение или желание избежать этого.
- Непредсказуемое поведение клоунов вызывает у нас дискомфорт.
- Страх перед клоунами передается членам семьи.
- Негативное изображение клоунов в массовой культуре.
- Ужасный опыт общения с клоуном.
Однако самым мощным фактором, который обнаружили эксперты, были скрыты эмоциональные сигналы, свидетельствующие о том, что для многих людей страх перед клоунами возникает из-за того, что они не могут увидеть выражение лица из-за макияжа.
"Мы не можем видеть их "настоящие" лица и поэтому не можем понять их эмоциональное намерение", – объясняют ученые.
Невозможность понять, что думает клоун или что он может сделать дальше, заставляет некоторых людей нервничать, когда они находится рядом с ними.
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