Ученые выяснили, почему мы боимся клоунов

Ученые провели исследование, чтобы выяснить причины кульрофобии (страх клоунов). И узнали, что для многих людей страх перед клоунами возникает, потому что они не могут увидеть выражение лица из-за макияжа.

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Как сообщает Science Alert, эксперты разработали психометрическую анкету с оценкой распространенности и тяжести кульрофобии. Анкету "Страх клоунов" заполнила международная выборка из 987 человек в возрасте от 18 до 77 лет.

Неоднократные исследования ученых показывали, что страх клоунов (кульрофобия) присутствует как у взрослых, так и у детей. Однако почему это происходит раньше не было ответа из-за отсутствия целенаправленных исследований.

Большая часть респондентов (53,5 процента) сказали, что боятся клоунов по крайней мере в определенной степени, а 5 процентов сказали, что они боятся их очень сильно. Интересно, что процент людей, сообщающих о сильном страхе перед клоунами, несколько выше, чем во многих других фобиях.

Ученые изучили источники ужаса людей перед клоунами. Чаще всего в ответах встречались следующие восемь объяснений происхождения этого страха:

Жуткое или тревожное ощущение из-за грима клоунов, который делает их похожими на не совсем людей. Подобная реакция иногда наблюдается на кукол или манекены.

Преувеличенные черты лица клоунов передают прямое чувство опасности.

Клоунский грим скрывает эмоциональные сигналы и создает неуверенность.

Цвет клоунского грима напоминает о смерти, инфекции или кровяных ранах, вызывает отвращение или желание избежать этого.

Непредсказуемое поведение клоунов вызывает у нас дискомфорт.

Страх перед клоунами передается членам семьи.

Негативное изображение клоунов в массовой культуре.

Ужасный опыт общения с клоуном.

Однако самым мощным фактором, который обнаружили эксперты, были скрыты эмоциональные сигналы, свидетельствующие о том, что для многих людей страх перед клоунами возникает из-за того, что они не могут увидеть выражение лица из-за макияжа.

"Мы не можем видеть их "настоящие" лица и поэтому не можем понять их эмоциональное намерение", – объясняют ученые.

Невозможность понять, что думает клоун или что он может сделать дальше, заставляет некоторых людей нервничать, когда они находится рядом с ними.

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