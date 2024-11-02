УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Ученые выяснили, почему мы боимся клоунов

Анна Боклажук
Наука Обоз
2 минуты
21
Ученые выяснили, почему мы боимся клоунов

Ученые провели исследование, чтобы выяснить причины кульрофобии (страх клоунов). И узнали, что для многих людей страх перед клоунами возникает, потому что они не могут увидеть выражение лица из-за макияжа.

Видео дня

Как сообщает Science Alert, эксперты разработали психометрическую анкету с оценкой распространенности и тяжести кульрофобии. Анкету "Страх клоунов" заполнила международная выборка из 987 человек в возрасте от 18 до 77 лет.

Неоднократные исследования ученых показывали, что страх клоунов (кульрофобия) присутствует как у взрослых, так и у детей. Однако почему это происходит раньше не было ответа из-за отсутствия целенаправленных исследований.

Большая часть респондентов (53,5 процента) сказали, что боятся клоунов по крайней мере в определенной степени, а 5 процентов сказали, что они боятся их очень сильно. Интересно, что процент людей, сообщающих о сильном страхе перед клоунами, несколько выше, чем во многих других фобиях.

Ученые выяснили, почему мы боимся клоунов

Ученые изучили источники ужаса людей перед клоунами. Чаще всего в ответах встречались следующие восемь объяснений происхождения этого страха:

  • Жуткое или тревожное ощущение из-за грима клоунов, который делает их похожими на не совсем людей. Подобная реакция иногда наблюдается на кукол или манекены.
  • Преувеличенные черты лица клоунов передают прямое чувство опасности.
  • Клоунский грим скрывает эмоциональные сигналы и создает неуверенность.
  • Цвет клоунского грима напоминает о смерти, инфекции или кровяных ранах, вызывает отвращение или желание избежать этого.
  • Непредсказуемое поведение клоунов вызывает у нас дискомфорт.
  • Страх перед клоунами передается членам семьи.
  • Негативное изображение клоунов в массовой культуре.
  • Ужасный опыт общения с клоуном.

Однако самым мощным фактором, который обнаружили эксперты, были скрыты эмоциональные сигналы, свидетельствующие о том, что для многих людей страх перед клоунами возникает из-за того, что они не могут увидеть выражение лица из-за макияжа.

Ученые выяснили, почему мы боимся клоунов

"Мы не можем видеть их "настоящие" лица и поэтому не можем понять их эмоциональное намерение", – объясняют ученые.

Невозможность понять, что думает клоун или что он может сделать дальше, заставляет некоторых людей нервничать, когда они находится рядом с ними.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 6 причинах, объясняющих, почему некоторые люди любят фильмы ужасов?

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!