Как выглядел российский тиран Иван Грозный: это самый жестокий человек, когда-либо живший. Фото

Ученые реконструируют подлинное лицо российского тирана Ивана Грозного. Предполагают, что он был самым жестоким человеком, когда-либо жившим на свете, ведь своих подданных он варил живьем.

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Ученые восстановили лицо Грозного из его черепа. Холодный взгляд этого изверга пугает и через 440 лет после его смерти, пишет DailyMail.

Иван Грозный – первый российский царь, превративший свою страну в империю, расширив ее границы к востоку в Сибирь и на юг в Каспий.

Но больше всего этот жестокий правитель запомнился своим варварством. По приказам Грозного, "неугодных" подданных четвертовали, варили живьем, сажали на кол, жарили, топили подо льдом и раздирали с помощью лошадей. Иван с детства был чрезвычайно жестоким. Он вырывал перья из живых птиц и выбрасывал кошек и собак из окон , что доставляло ему утешение.

Грозный скончался в 1584 году. А в 1963 году советский ученый Михаил Герасимов раскопал царскую могилу для исследования.

"По исследованию доктора Герасимова, оказывается, что Иван вел беспорядочный образ жизни, чрезмерно питаясь и злоупотребляя алкоголем, что, по-видимому, ухудшило его состояние в последние годы жизни. Это отличается от внешнего вида, который он имел в молодости, когда его описывали как высоким, с красивыми волосами, широкими плечами, сильными мышцами и приятным лицом", – сказал ведущий автор нового исследования, бразильский эксперт по графике Цицерон Мораес.

Интересным фактом является то, что в организме Ивана Грозного обнаружили большое количество ртути, из-за чего некоторые учёные подозревали отравление царя. "Но, учитывая привычки того времени, ртуть, возможно, использовали как средство лечения некоторых проблем со здоровьем", – предположил Мораэс.

Ученые использовали несколько подходов к реконструкции лица Грозного. Один из методов предполагал использование данных от живых доноров для обнаружения вероятной толщины кожи царя в разных местах его черепа.

Другой использованной техникой была анатомическая деформация, во время которой лицо и череп живого донора цифрово изменялись до тех пор, пока они не соответствовали размерам Ивана Грозного. И последний шаг – сочетание всех этих данных.

"Это был очень интересный опыт, поскольку он предполагал не только приближение лица, но и изучение истории царя. Я нашел источники, подтверждающие эпитет "ужасный" и другие с разными доказательствами, указывающими на то, что "слава" царя могла быть преувеличена, например, врагами и противниками", – рассказал Цицерон Мораес.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые реконструировали лицо загадочной мумии "Позолоченная леди".

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