Ученые утверждают, что человечество переживает 'великий эволюционный переход': о чем идет речь

Мы привыкли думать об эволюции как о завершенной истории. Но что, если это лишь иллюзия? Что, если человечество находится не в конце, а в самом разгаре очередной великой трансформации?

Именно так считают ученые из Университета Мену, которые убеждены: сегодня мы переживаем "большой эволюционный переход", и движущей силой этого процесса являются уже не гены, а культура. Детали рассказало издание IflScience.

От клеток до "сверхорганизмов"

Привычная картинка "March of Progress", где развитие человечества изображено в виде ряда фигур от обезьяны до современного человека, имеет одну существенную проблему: она заканчивается. Иллюзия, будто эволюция человека завершилась, поэтична, но ошибочна.

Эволюция не имеет конечной цели, и нет оснований считать, что мы уже достигли вершины развития. Напротив, как утверждают ученые из Университета Мэну, человечество может находиться прямо сейчас в центре масштабного сдвига – "большого эволюционного перехода", отличного от всех предыдущих.

"Эволюция человека, похоже, переключает передачу", – объяснил Тим Воринг, доцент экономики и устойчивого развития.

История жизни на Земле – это чередование постепенных изменений и больших переломных моментов. Так, переход от одноклеточных к многоклеточным организмам открыл путь к более сложным формам жизни. В позднем юрском периоде возникли сверхсоциальные (эвсоциальные) виды – например, муравьи или термиты, где отдельное существо отходит на второй план, а главным становится колония.

Исследователи считают, что человечество тоже движется в этом направлении.

"В долгосрочной перспективе мы предполагаем, что люди эволюционируют от индивидуальных генетических организмов к культурным группам, которые функционируют как суперорганизмы, подобно муравейникам или пчелиным ульям", – еще в 2021 году объяснял Воринг.

Ярким примером, по его словам, стала реакция обществ на пандемию COVID-19: в этот период люди действовали не как миллионы отдельных личностей, а как "национальная иммунная система", чтобы защитить общество в целом.

"Метафора "общество как организм" оказывается не такой уж и метафорической", – отметил ученый.

Культурная эволюция против генетической

Зарождение земледелия, развитие инфраструктуры, открытие вакцин или современные методы генной терапии – все это, как подчеркивают ученые, результат не генетических, а культурных изменений.

"Культурная организация делает группы более сотрудничающими и эффективными. Большие и способные сообщества адаптируются – благодаря культурным изменениям – быстрее", – объяснил Воринг.

Человечество уже настолько продвинулось, что фактически опережает ограничения генетики. Большинство из нас пользуется очками, которые компенсируют проблемы зрения, а значительная часть родов происходит с помощью кесарева сечения – это примеры того, как культура и технологии преодолевают естественные барьеры.

"Когда мы обучаемся полезным умениям, создаем институты или технологии, мы наследуем адаптивные культурные практики. На основе доказательств мы считаем, что наша видовая история сейчас находится в середине большого эволюционного перехода", – подчеркнул Воринг.

Он задает риторический вопрос: "Что больше определяет результаты вашей жизни – гены, с которыми вы родились, или страна, где вы живете? Сегодня ваше благополучие все меньше зависит от биологии и все больше – от культурных систем, которые вас окружают: сообщества, нации, технологий".

Сейчас ученые работают над математическими и компьютерными моделями, чтобы оценить, насколько быстро человечество переходит от генетически управляемого развития к культурно-социальной трансформации.

