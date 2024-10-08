Ученые спрогнозировали, сколько людей доживут до 100 лет: выводы неутешительны

Исследователи обнаружили, что человечество близится к пределу долголетия. Еще в 1990-х годах ученые прогнозировали, что большинство детей, рожденных сегодня, достигнут своего столетия. Но шансы на это уменьшаются, потому что увеличение продолжительности жизни замедляется.

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Как показал анализ данных, девочки, рожденные в последние годы, имеют лишь 5,3 процента шансов дожить до ста лет. У мальчиков шансы еще меньше – всего 1,8 процента смогут отпраздновать свой 100-й юбилей, пишет MailOnline со ссылкой на выводы в журнале Nature Aging.

Команда из Университета Иллинойса в Чикаго изучила данные о смертности в регионах по всему миру, включая Гонконг, Австралию, Францию и Испанию. Они показали, что средняя ожидаемая продолжительность жизни по всему миру выросла с 48 лет в 1900 году до 67 лет в 1950 году и снова до 76 лет на рубеже тысячелетий.

Однако к 2021 году оно выросло только к 77 годам жизни. А по предварительным прогнозам на сегодняшний день эта цифра должна составлять уже 83 года.

Отдельные данные, предоставленные Управлением национальной статистики, показывают, что ожидаемая продолжительность жизни в Великобритании выросла достаточно сильно с 1841 года: до 66,1 лет для мужчин и 70,6 лет для женщин до 1950 года, а также до 75,6 лет для мужчин и 80,4 года для женщин до 2000 года.

Однако новые цифры показывают, что ребенок, рожденный в 2022 году, может рассчитывать прожить до 78,9 лет, если они мужского пола, и 82,8, если они женского пола, что означает явное замедление.

По словам участников исследования, на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что "радикальное продление жизни" произошло или состоится в 21 веке. Они утверждают, что сейчас следует сосредоточиться на увеличении количества лет, прожитых в добром здравии.

"Большинство людей, живущих сегодня в старшем возрасте, живут во времени, созданном медициной. Но эти медицинские пластыри дают меньше лет жизни, даже несмотря на то, что они происходят ускоренными темпами. Это означает, что период быстрого увеличения ожидаемой продолжительности жизни сейчас задокументированно закончился". Теперь мы должны сосредоточиться на усилиях, замедляющих старение и продолжающих здоровье", – комментирует ведущий автор исследования профессор Стюарт Ольшански.

"Продолжительность здоровья – это относительно новый показатель, измеряющий количество лет, в течение которых человек здоров, а не просто жив", – добавил он.

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