Ученые сняли потрясающее видео, как акулы жадно пожирают морских ежей с колючками

Морские ежи с длинными шипами стали экологической проблемой у южного побережья Австралии. Они пожирают водоросли и беспозвоночных, оставляя бесплодные места обитания.

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Для того чтобы понять, как можно контролировать численность ежей, ученые регулярно занимаются исследованием связи между ними и омарами, которые считаются основным хищником, охотящимся на морских ежей. Последняя их работа удивила результатом – ученым удалось снять потрясающее видео, где видно, что большинство ежей съели акулы, пишет Live Science.

Исследователи установили несколько камер у логова омаров. Туда же они поместили привязанных к блокам морских ежей. Съемки продолжались каждую ночь почти месяц. То есть ежи были легко доступны для хищников и оставались в поле зрения камер исследователей.

Ученые были уверены, что их камеры зафиксируют едящих ежей омаров. Но на самом деле омары мало интересовались ежами и съели только 4% из них. На кадрах видно, как они проходят мимо ежей в поисках другой пищи. А вот акулы были очень заинтересованы такой едой для себя, как морские ежи. Обе хохлатые роговые акулы (Heterodontus galeatus) и порт-джексонские акулы (H. portusjacksonii) вошли в логово и съели 45% ежей.

Более того, акулы, кажется, очень легко поглощали большие колючие создания (более 12 сантиметров) – иногда всего за несколько глотков.

До этого эксперимента считалось, что существует не так много хищников, которые могут справиться с ежами такого размера – имеют более длинные колючки, более толстые раковины и крепче прикрепляются к морскому дну, поэтому их труднее есть. Однако акулы нападали на ежей с их колючей стороны, не обращая внимания на их острую защиту. Этот подход отличается от других хищников, таких как омары и губаны, которые часто переворачивают ежей и методически атакуют их с более уязвимой нижней стороны.

Ученые пришли к выводу, что разнообразие хищников, поедающих крупных морских ежей, шире, чем это считалось ранее, и это может быть хорошей новостью для защиты местных водорослей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о первом известном ученом случае такого убийства в природе: беременную акулу съела другая акула.

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