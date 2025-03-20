Раскрыта причина 'кровавого дождя', который окрасил береговую линию Ирана в багровый цвет

Ученые раскрыли тайну "кровавого дождя", испугавшего жителей Ирана. Ливень окрасил пляж острова Ормуз, расположенного на стыке Оманского и Персидского залива, в багровый цвет.

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Кроваво-красная дождевая вода стекала со скалы, говорят очевидцы. По словам экспертов, яркий цвет образовался из-за местного грунта, содержащего высокую концентрацию окисленного железа, пишет Independent.

На одном из опубликованных видео редкого зрелища, которое собрало более миллиона лайков в Instagram, туристы наблюдают, как кроваво-красная дождевая вода течет вниз по острову, получившему название "радужный" из-за его красочной почвы и минеральных залежей.

"Остров Ормуз – это соляной купол, каплеобразная насыпь из каменной соли, гипса, ангидрита и других веществ, поднявшегося сквозь слои горных пород", – объяснили в Обсерватории Земли NASA.

"Каменная соль или галит является слабой и плавучей, поэтому она теряет свою хрупкость и течет больше как жидкость под высоким давлением", – добавили ученые.

Профессор наук о земле Университета Саймона Фрейзера Брент Уорд добавил, что малиновый цвет береговой линии иранского острова является результатом взаимодействия богатого железом красного грунта региона с дождевой водой.

Предыдущее исследование показало, что железо было наиболее распространенным из всех анализируемых металлов в данной почве, но не единственным.

"Внутри этой почвы встроены слои глины, карбонатов, сланцев и богатых железом вулканических пород, некоторые из которых приобрели яркие оттенки красного, желтого и оранжевого, когда они двигались вверх и взаимодействовали с водой и минералами из других слоев пород", – описали исследователи "кровавого дождя".

Интересно, что почва острова Ормуз настолько богата минералами, что ее используют как местную специю, которая играет важную роль в культуре питания этого иранского региона. Красная земля используется даже для приготовления особого местного хлеба под названием "Томша".

Однако ученые предостерегают от использования почвы в кулинарии из-за содержания в нем тяжелых металлов.

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