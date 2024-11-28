Ученые придумали способ спасти Землю от катастрофического столкновения с астероидом-убийцей

По прогнозам NASA, вероятность того, что смертоносный астероид упадет на Землю в любой год, невелика, но она есть. Однако ученый из Университета Мурсии (Испания) Оскар дель Барко Новилло придумал уравнение для обнаружения астероидов-убийц, направляющихся к нашей планете.

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Уравнение профессора основано на гравитационном искривлении света и позволит ученым точно определить положение незначительных объектов в Солнечной системе. В свою очередь это может позволить сетям планетарной защиты выявлять любые астероиды, которые могут столкнуться с Землей и готовиться к ним, пишет MailOnline.

Воспользовавшись этим уравнением, ученые смогут заранее получить предупреждение об астероиде и успеть отклонить его на более безопасный путь.

Обычно свет проходит прямым путём от объекта до наших глаз, то есть там, где мы видим изображение, находится сам объект. Однако это не относится к удаленным объектам, таким как астероиды, из-за явления под названием "гравитационное отклонение". Когда луч света проходит сквозь сильное гравитационное поле, подобно поле вокруг нашего Солнца, он покидает свой прямой путь и следует искривленной траектории. Для более легкого восприятия, можно сравнить с мячом, который катится по неровной поверхности по криволинейной дорожке.

Идею о том, что гравитация может сгибать промежуточные лучи света, впервые предложил Исаак Ньютон в 1730 году. Однако, когда Альберт Эйнштейн предложил свою теорию общей теории относительности в 1916 году, ученые смогли подтвердить, что это действительно так.

Проблема астрономов состоит в том, что гравитационное отклонение означает, что изображение удаленного объекта, которое мы видим, не совпадает с тем, где этот объект на самом деле.

Когда солнечный свет отражается от незначительных объектов Солнечной системы, таких как астероиды, световые лучи, которые мы получаем на Земле, отклоняются через Солнце и большие планеты, такие как Юпитер. В этом смысле фактическое положение этих незначительных тел смещено, поэтому этот эффект следует учитывать в уравнениях движения этих незначительных тел", – объясняет профессор Новилло.

Для большинства программ это не проблема, но когда дело доходит до расчета орбиты потенциально опасного астероида, даже небольшой просчет может быть роковым.

Решение профессора Новилло состоит в том, чтобы рассматривать гравитацию как физическую среду, чтобы определить, насколько свет изгибается во время прохождения.

Используя эту формулу, профессор Новилло рассчитал угол отклонения световых лучей, идущих от Меркурия в разных точках его орбиты. Сравнивая результаты с теми, что были основаны на уравнениях Ньютона и Эйнштейна, он обнаружил, что разница составляет до 15,8 процента, когда Меркурий находится на самом большом расстоянии от Солнца.

По словам профессора, важнейшим следствием этого открытия является возможность лучшего расчета орбит незначительных объектов в Солнечной системе, которые могут быть потенциально опасны для Земли.

То есть это не поможет выявить астероиды в первую очередь, но поможет определить более точное расположение этих объектов и, как следствие, лучше оценить их орбиты.

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