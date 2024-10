Ученые придумали способ предотвратить климатическую катастрофу: как алмазная пыль может спасти Землю

Ученые придумали новый способ, который поможет предотвратить климатическую катастрофу. По словам ученых, алмазная пыль обладает способностью охладить Землю.

В исследовании моделирования, эксперты сообщают, что ежегодный выброс 5 миллионов тонн алмазной пыли в стратосферу может охладить планету на 1,6ºC – достаточно, чтобы предотвратить худшие последствия глобального потепления. Однако эта схема не будет дешевой, пишет Science.

Для остановки глобального потепления ученые предлагали метод впрыска огромного количества мелких частиц в стратосферу – второй слой атмосферы – для отклонения солнечного света и создания эффекта охлаждения. Как правило, введение аэрозоля в стратосферу включает частицы серы.

Но этот способ может сопровождаться своим набором рисков, связанных с климатом. По словам ученых, впрыск частиц серы в воздух может иметь эффект, противоположный запланированному, и спровоцировать потепление стратосферы.

Если частицы серы проблематичны, ученые начали поиск альтернативы. Исследователи разработали 3D климатическую модель, чтобы имитировать, как аэрозоли, состоящие из разных материалов, реагируют в атмосфере. Это включало аэрозоли из алюминия, кальцита, карбида кремния, анатаза и рутила, а также алмаза и диоксида серы.

В ходе исследования диоксид серы выдал самые плохие показатели, а алмаз занял первое место, показав наилучший результат в отражении солнечного излучения.

Однако препятствием в применении алмазного метода становится цена. По оценкам экспертов, инновационный способ остановки глобального потепления с использованием алмазной пыли к концу этого столетия обойдется почти в 200 триллионов долларов. Чтобы объяснить это в перспективе, данные Всемирного банка показывают, что общий ВВП во всем мире составил 105,44 триллиона долларов в 2023 году.

"Такие исследования, которые взвешивают плюсы и минусы различных геоинженерных материалов, действительно ценны. Вам нужно понять физику потенциальных частиц на начальной стадии, чтобы потом вести разговоры о более широком влиянии", – сказал исполнительный директор Alliance for Just Deliberation on Solar Geoengineering Шучи Талати.

