Ученые представили новый вид раков-отшельников: 'Клубничные когти' поражают яркостью. Фото

Ученые представили новый для науки вид раков-отшельников. Исследователи дали ему название "Клубничные когти" (Strawberry Claws), ведь этот красавчик имеет "наиболее розовые ноги и когти, которые вы когда-либо видели".

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Члены рода Strigopagurus, к которому принадлежит Strawberry Claws, по большей части встречаются в водах вокруг Австралии. Одна из особых черт этого рака – это стридуляция: сгибая и разгибая части своих когтей, они издают звук, отпугивающий других животных, пишет IFLScience.

"Мы сразу поняли, что это особый рак-отшельник", – сказала руководитель коллекции музея Квинсленда Марисса Макнамара, работавшая над первым научным описанием нового вида.

Несколько экземпляров Strawberry Claws, которые были исследованы в настоящее время, происходят с отлова у побережья юго-восточного Квинсленда. Ученые отмечают, что еще многое не знают об их подводном сообществе.

Клубничные когти находятся в глубоких водах континентального шельфа, примерно на глубине 120-260 метров, говорят эксперты. Они также достаточно велики для раков-отшельников – экземпляр, на котором базируется официальное научное описание, имеет 13,9 миллиметра.

Но наибольшая особенность этого рака – его яркая расцветка с невероятными розовато-красными ногами и красными пятнами на когтях, говорят исследователи.

"Наши коллекции естественной истории – это больше, чем просто сохранившиеся образцы. Они являются жизненно важными инструментами для научных открытий, сохранения и образования населения", – подчеркнул генеральный директор Музея Квинсленда Джим Томпсон.

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