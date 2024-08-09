Ученые получили самый глубокий образец породы из мантии Земли: почему это важно

Ученым удалось получить образец породы из мантии Земли, находящийся ниже дна Атлантического океана на 1268 метров. Фрагмент цилиндрического керна поможет исследовать состав самой большой из внутренних оболочек нашей планеты и вариативность химических процессов, происходящих при взаимодействии с морской водой.

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Обрести уникальный элемент ученые смогли, используя океанское буровое судно JOIDES Resolution, пишет Reuters. По мнению учёных, будущие эксперименты помогут приблизиться к пониманию процессов возникновения жизни на Земле миллиарды лет назад.

Мантия – внутренняя оболочка планеты, занимающая около 80% ее объема. Она представляет собой силикатную породу, которая находится между наружной корой и раскаленным ядром. Обычно этот слой Земли недоступен для исследований, однако в некоторых частицах морского дна между подвижными блоками он находится близко к поверхности.

Таким местом есть подводная гора Атлантического океана, образующая границу между Североамериканской, Евразийской и Африканской плитами. Используя оборудование судна JOIDES Resolution, исследователи пробурили мантийную породу на глубине 850 метров под поверхностью водоема. Ученым удалось извлечь керн, диаметром 6,5 сантиметров, содержащий около 70% состава земного слоя.

"Восстановление является рекордным, поскольку предыдущие попытки бурения мантийных пород были тяжелыми, с проникновением не глубже 200 метров и с относительно низким извлечением пород. Кроме этого, мы проникли на 1268 метров, восстановив большие участки сплошной породы мантии", – рассказал геолог из Кардиффского Университета, Йохан Лиссенберг.

По словам исследователя, при добыче вещества им удалось задокументировать, как оливин (минерал, содержащийся в составе мантии), реагирует на соленую воду при разных температурах: "Реакция между морской водой и мантийными породами на морском дне или вблизи него высвобождает водород, который, в свою очередь, образует такие соединения, как метан, лежащие в основе микробной жизни. Это одна из гипотез происхождения жизни на Земле".

Он добавил, что, после первичного анализа образца, эксперты уже сделали несколько выводов о его строении. Одна из составляющих мантии – ортопироксен показал широкий диапазон численности в диапазоне масштабов, от сантиметра до сотен метров. Это означает, что при расплавлении верхнего слоя оболочки Земли, она поднимается к местам соприкосновения плит, чтобы "питать" вулканы.

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