Ученые показали лицо первого в мире человека спустя 300 тысяч лет после его смерти. Фото

Команда ученых воспроизвела лицо самого древнего человека. Находка этого черепа изменила наше понимание истории, ведь эксперты выяснили, что ему более 300 000 лет.

Видео дня

Останки Джебель Ирхуд, названные в честь места в Марокко, где они были найдены, отодвинули родословную Homo sapiens на 100 000 лет назад. Теперь лицо нашего древнейшего известного предка может быть открыто истории после того, как ученые реконструировали его облик, используя форму найденного черепа, пишет The Mirror. Однако настоящий пол неизвестен из-за отсутствия тазовых костей.

Бразильский эксперт по графике Сисеро Мораес, завершивший воспроизведение, описал полученное лицо как "сильное и спокойное".

"Сначала я сканировал череп в 3D, используя данные, предоставленные исследователями Института Макса Планка. Затем я продолжил приближение лица, состоявшего из скрещивания нескольких подходов, таких как анатомическая деформация. Здесь используется томография современного человека, адаптированная так, чтобы череп донора стал черепом Джебеля Ирхуда, а деформация в конечном счете привела к созданию такого лица", – объяснил эксперт.

Последующие данные, полученные от современных людей, были использованы для прогнозирования толщины мягких тканей и вероятной проекции носа и других структур лица.

"Последнее лицо – это интерполяция всех этих данных, которая генерирует две группы изображений, одну объективную, с большим количеством технических элементов, без волос и в оттенках серого, другая – художественная, с пигментацией кожи и волос", – добавил Цицерон.

Использованные данные донора были у взрослого мужчины с низким индексом массы тела. Господин Мораес сказал, что он решил придать скелету мужское лицо, чтобы череп выглядел более крепким и мужественным.

Сам череп – это совокупность разнообразных окаменелостей, воспроизведенных в единое целое, которое Цицерон назвал "прекрасным и вполне согласованным, анатомически говоря". По данным Института Макса Планка, Джебель Ирхуд имеет "современное лицо и зубы, а также большой, но более архаичный с виду мозговой корпус".

Окаменелости впервые были найдены в Джебель-Ирхуде в 1960-х годах, но первоначально их оценивали примерно в 40 000 лет. Вернувшись к этому вопросу в 1990-х годах, ученые датировали кости от 100 000 до 200 000 лет назад. Но в 2017 году было обнаружено, что они даже старше, чем они думали. Выяснить это удалось после того, как были использованы новые методы, которые показали, что им примерно 300 000 лет.

Выступая тогда, палеоантрополог Жан-Жак Хублин из Института Макса Планка сказал: "Раньше мы думали, что колыбель человечества была 200 000 лет назад в Восточной Африке. Но наши новые данные показывают, что Homo sapiens распространился по всему африканскому континенту примерно 300 000 лет назад".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые обнаружили могилу человека, который был похоронен в пещере 75 000 лет назад. По свидетельству археологов, женщина умерла в возрасте около 40 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!