Ученые определили время суток, когда люди чувствуют себя лучше всего

Новое исследование ученых из Университетского колледжа Лондона показало, что люди обычно просыпаются в лучшем настроении утром, а в самом худшем – около полуночи. Кроме дня суток, на наше состояние и настроение также влияют день недели и время года.

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По словам исследователей, лучше всего люди чувствуют себя утром во вторник в летнее время года. К такому выводу они пришли, проанализировав данные около 50 тысяч взрослых, наблюдая за людьми в течение двух лет, пишет MailOnline.

Также ученые отметили, что люди, как правило, имеют более разнообразное психическое здоровье в выходные, в то время как в течение недели все было более стабильным.

Целью исследования было выяснить, связано ли время суток с вариациями психического здоровья (симптомы депрессии и/или тревоги), счастьем (гедоническое благополучие), удовлетворенностью жизнью, ощущением того, что жизнь стоит внимания и одиночеством (социальное благополучие). Они также хотели выяснить, изменяются ли эти ассоциации в зависимости от дня, сезона и года, пишет Medical Хpress. Эти данные были опубликованы в результатах обширного исследования в журнале BMJ Mental Health.

Участники отвечали на анкеты, включая такие вопросы, как: "Насколько счастливы вы чувствовали себя на прошлой неделе?", "Насколько вы были довольны своей жизнью?" и "В какой степени вы чувствовали то, что вы делаете в своей жизни, достойно внимания?"

Согласно результатам опроса, счастье и удовольствие от жизни у людей в понедельник и пятницу были выше, чем в воскресенье. А самые высокие показатели – во вторник.

Ученые объясняют, что изменения в психическом здоровье и самочувствии в течение дня влияют физиологические изменения, связанные с биологическими часами.

Например, кортизол – гормон, регулирующий настроение, мотивацию и страх – достигает пика вскоре после пробуждения, а самый низкий уровень перед сном.

По словам исследователей, результаты имеют значение для предоставления услуг и клинических оценок.

"В конце концов, относительно общественного здоровья наши результаты показывают, что психическое здоровье и благополучие людей, как правило, самые низкие в полночь, в середине недели и зимой. Это следует учитывать при планировании предоставления услуг и ресурсов", – заключили ученые.

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