Ученые определили продукт, положительно влияющий на поведение детей: его нужно есть дважды в неделю

В новом исследовании ученые с кафедры питания Бристольского университета (Великобритания) определили продукт, положительно влияющий на поведение детей. По словам экспертов, здоровая и сбалансированная диета должна включать по крайней мере две порции рыбы в неделю, включая жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия или сардины.

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Согласно результатам исследования, дети, которые едят рыбу дважды в неделю, более коммуникабельны и хороши. В то время как те, у которых нет этого продукта в повседневном рационе, чаще эгоистичны, менее дружелюбны и эгоцентричны. Ученые призывают родителей дать своим детям лучший старт в жизни, изменив их меню, пишет MailOnline.

"Наши доказательства связывают потребление рыбы детьми с лучшим поведенческим развитием. Мы настоятельно рекомендуем родителям давать по крайней мере две порции рыбы в неделю", – говорит ведущий автор исследования доктора Кэролайн Тейлор.

Морепродукты являются богатым источником омега-3 жирных кислот, селена и йода – питательных веществ, которые, согласно предварительным исследованиям, играют важную роль в развитии мозга и когнитивных функциях.

Команда изучила долгосрочные данные о почти 6000 детях в возрасте от 7 до 9 лет в Англии. Приблизительно 7,2 процента детей еженедельно не ели рыбу; 63,9% ели от одного до 190 граммов в неделю, а 28,9% потребляли более 190 граммов рыбы еженедельно, что эквивалентно более двух порций.

Исследование показало, что у семилетних детей, не употреблявших рыбу, по сравнению с теми, кто ел по меньшей мере 190 граммов рыбы еженедельно, на 35 процентов чаще демонстрировалось поведенческое развитие ниже среднего. Среди девятилетних детей этот показатель вырос до 43 процентов.

"Мы надеемся, что результаты исследования дадут родителям знания, чтобы дать своим детям лучшее для развития", – говорит доктор Кэролайн Тейлор.

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