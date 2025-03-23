Ученые обнаружили скрытый смысл в картине 'Поцелуй' Густава Климта

Профессор Им Джу Рю из Корейского университета вместе с командой исследователей нашел скрытый смысл в известной картине "Поцелуй" австрийского художника-графика Густава Климта. Ученые предложили новое толкование символики красных дисков на культовом полотне.

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Детальное изучение Поцелуя показывает, что на груди и коленях женщины изображены скопления красных элементов, напоминающих эритроциты. Исследователи предполагают, что эти формы символизируют жизненную силу и физиологическую сущность крови, совмещая биологическую и эмоциональную природу любви в живописи, пишет EurekAlert.

По мнению ученых, одежда влюбленных в картине иллюстрирует трехдневный цикл зарождения жизни, обогащенный физиологической символикой.

Один из ключевых исторических аспектов исследования связан с лауреатом Нобелевской премии Карлом Ландштейнером, открывшим систему групп крови ABO в 1901 году. Известно, что работа ученого была опубликована в австрийском медицинском журнале, редактором которого был профессор Эмиль Цукеркандль – друг художника Густава Климта.

1903 по просьбе Климта Цукеркандль провел для художников лекцию по анатомии, что, вероятно, повлияло на творческий метод художника, говорится в JKMS.

Исследователи культового холста обратили внимание на расположение красных дисков в картине. Руки женщины в "Поцелуе" формируют силуэт сердца, а красные диски на ее груди расположены рядом с этим символическим сердцем, подчеркивая пульсирующую жизненную силу, говорят эксперты.

Что касается подобных дисков на колене, то они, по мнению ученых, символизируют менструальную кровь – намек на репродуктивную способность и продление жизни.

Ученые предполагают, что Климт осознанно включил тему менструации как ключевой элемент своего художественного нарратива.

Чтобы проверить влияние этих красных элементов на восприятие картины, команда создала измененную версию "Поцелуя", где красные диски были удалены и представила полотно на Международной ярмарке в Ульсане.

По словам исследователей, 300 зрителей сравнили оригинал и измененную версию. Интересно, что настоящая картина Густава Климта вызвала ассоциации с интенсивностью, красотой, жизненной энергией и молодостью, тогда как измененная версия воспринималась как монотонная, неподвижная и неодушевленная.

"Поцелуй" – это шедевр, который не только передает экстаз любви, но и мастерски сочетает искусство и медицину, – отметил профессор Рю.

"Превращая научные знания своей эпохи в художественный символизм, Климт создал произведение, которое продолжает очаровывать зрителей и сегодня", – добавил ученый.

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